Somalı 301 işçinin ailesi: Bazı aileler susturuldu; tutukluların serbest kalmasından endişeliyiz

301 işçinin can verdiği Soma faciasıyla ilgili dava 16 Şubat'ta görülecek. Bir açıklama yapan işçi aileleri tutuklu 6 sanığın salıverilmesinden endişe ettiklerin belirterek kamuoyundan destek istedi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasında can veren 301 işçinin aileleri, 16 Şubat’ta görülecek duruşma öncesi açıklama yaparak, kamuoyuna katılım çağrısında bulundu. Açıklamada, tutuklu altı sanığın tahliye edilmesinden endişe edildiği belirtilerek, “Bizlerin evlerine acı acılar doldururken, işsizlerin evlerine sefalet doldurdular. Biz şehit madenci aileleri için bu dava çok önemli, bu yüzden, bu işçi katliamının sorumlularının adalet önüne çıkarılmalarını ve hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz. Ceza almamaları durumunda ise bundan sonra bu tür iş cinayetlerinin sorumluları, nasıl olsa ‘bir şey olmaz’ diyecek” deniliyor. Somalı ailelerin açıklaması şöyle:

“Merhaba,

Bizler 13 Mayıs 2014 Soma’da işçi katliamında yaşamını yitiren madencilerin anneleri babaları, çocukları ve eşleriyiz.

Bizler hala acılı, hala öfkeliyiz. Katliam olalı neredeyse iki sene oldu. Katliamdan sonra somaya ve biz madenci ailelerine sanki burada doğal afet olmuş gibi davrandılar. Her yerden ailelere yardımlar geldi. Bizleri dilenci yerine koyarak, işçileri ve ölen madencilerinin ailelerini böldüler davalarına sahip çıkmalarını engellemek için paralar teklif ettiler. Bunda da kısmen de olsa başarılı oldular. Bazı aileler davalara hiç gelmedi. Sustular. Susturuldular…

Ama biz susmayan, adalet arayan aileler olarak, gerçek suçlular yani sanık sandalyesine asıl oturmaları gerekenler, başta şirketin patronu Alp Gürkan olmak üzere, eski Enerji bakanı Taner Yıldız, eski Çalışma bakanı Faruk Çelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü, Ege Linyit İşletmeleri Müdürü’nün hakim karşısına çıkana ve bizlerin gözlerine bakana dek adalet arayışımıza devam edeceğiz.

Dava başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Davada tutuklu yargılanan sekiz kişiden ikisi son duruşmada serbest bırakıldı. Biz şehit madenci aileleri şimdi çok tedirginiz çünkü geriye kalan altı kişinin de serbest kalmasından korkuyoruz.

Soma’da 13 Mayıs 2014’ten sonra hiç bir şey değişmedi. 301 kişiyi öldürmeleri yetmezmiş gibi ocakta sağ kalan 2831 işçi işsiz bıraktılar ve hala, işten çıkardıkları madencilerin tazminatlarını ödemediler. Yüzlerce maden işçisi hala işsiz...

Bizlerin evlerine acı acılar doldururken, işsizlerin evlerine sefalet doldurdular. Biz şehit madenci aileleri için bu dava çok önemli, bu yüzden, bu işçi katliamının sorumlularının adalet önüne çıkarılmalarını ve hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz. Ceza almamaları durumunda ise bundan sonra bu tür iş cinayetlerinin sorumluları, nasıl olsa ‘bir şey olmaz’ diyecek.

Başka işçilerin ölmesin, başka çocuklar babasız kalmasın, başka anne ve babalar evlat acısı yaşamasın diyorsanız, 16 Şubat Salı günü tüm dostlarımızı Akhisar da görülecek davaya bekliyoruz.”



İşçi mezarına sevgililer günü çiçeği bırakılacak



Bu arada Soma Şehit Madenci Aileleri tarafından 14 Şubat’ta ilçedeki Gürmin Düğün Salonu’nda akademisyenler, siyasetçiler ve psikologların da katılacağı bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik öncesi aileler, ‘Sevgililer Günü’ nedeniyle yakınlarının mezarlarına birer gül bırakacak.