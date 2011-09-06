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Dünya

Somali 1 yıl içinde seçime gidecek MOGADİŞU

06 Eylül 2011 22:59

-Somali 1 yıl içinde seçime gidecek MOGADİŞU - 06.09.2011 - Somali'de siyasi parti liderleri, ülkede geçiş hükümetlerine son vermek üzere yeni bir yol haritası üzerinde anlaştı. Birleşmiş Milletler yetkililerinin açıklamasına göre, ülkede 1 yıl içinde genel ve yerel seçimler ile devlet başkanlığı seçimi yapılacak.  Siyasi parti liderlerinin üzerinde anlaştığı yol haritası, güvenlik, anayasa, siyasi uzlaşma ve etkili yönetim konularında bir dizi reformu içeriyor. Reformlar, ülkede kurulan bir hazırlık komisyonu tarafından 23 Ağustos'ta önerilmişti. Seçimlerin gelecek yıl 20 Ağustos'a kadar yapılması planlanıyor.

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