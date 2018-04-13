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Ekonomi

Soma'daki termik santral inşaatında 2 bin işçi işten çıkarıldı

İşten çıkarmanın taşeron şirketle Kolin arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı kaydedildi

13 Nisan 2018 02:31

Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı devam eden Soma Kolin Termik Santral inşaatında taşeron çalışan 2 bin işçinin işten çıkarıldığı bildirildi. İşten çıkarmanın Efor Endüstriyel isimli taşeron şirketle Kolin arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı kaydedildi.

Evrensel'in haberine göre, işten çıkarılan işçilere, işten atma nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Kıdem tazminatı, ücret alacakları ve fazla mesaileri de ödenmeyen işçilere 2-3 gün içerisinde açıklama yapılacağı söylendi.

İşten atılmalarına karşın şantiyeyi terk etmeyen işçiler, hakları ödenene kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

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