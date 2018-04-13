Soma'daki termik santral inşaatında 2 bin işçi işten çıkarıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı devam eden Soma Kolin Termik Santral inşaatında taşeron çalışan 2 bin işçinin işten çıkarıldığı bildirildi. İşten çıkarmanın Efor Endüstriyel isimli taşeron şirketle Kolin arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı kaydedildi.

Evrensel'in haberine göre, işten çıkarılan işçilere, işten atma nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Kıdem tazminatı, ücret alacakları ve fazla mesaileri de ödenmeyen işçilere 2-3 gün içerisinde açıklama yapılacağı söylendi.

İşten atılmalarına karşın şantiyeyi terk etmeyen işçiler, hakları ödenene kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini dile getirdi.