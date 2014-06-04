Soma'daki ocakta yangın hâlâ devam ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin ölümüne neden olan ocaktaki yangın hala devam ediyor. Faciaya yönelik soruşturmayı yürüten Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, yangın sönmeden ayrıntılı incelemenin yapılamayacağını söylüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, facianın ardından başlatılan soruşturma ve madendeki son durumla ilgili yeni bilgiler verdi.

Madendeki yangının sönmesinin 3 ay sürebileceğini belirten Tezel, ayrıntılı inceleme için yangının sönmesi gerektiğini açıkladı.

Tezel, "Olayın yaşandığı yerde hala göçük var ve yangın sürüyor. Bu nedenle ocağın giriş ve çıkışları yangının kendiliğinden sönmesi için kapatıldı. Kapılar ilk kapatıldığında yangının en az 3 ay sürebileceğini söylediler. Yangın söndükten sonra yeniden inceleme yapılacak" diye konuştu.

Üretimi durdurulan ocakların önlem alınmadığı sürece açılmayacağını kaydeden Tezel, Madenlerde sadece üretim yapılmamasına karar verdik. Kapatılması söz konusu değil ancak gerekli önlemler alınmazsa açılmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Teftiş Kurulu Başkanı, madene 'olumlu' raporu veren müfettişlerle ilgili soruşturma hakkında da bilgi verdi: "Madene 'olumludur' raporu veren 2 müfettiş için adli soruşturma izni verilip verilmeyeceğinin kararı alınacak. Bununla ilgili raporu 45 gün içinde tamamlamak zorundayız. Ancak, müfettişlerin denetimi ile bu tür kazaları bir kefeye koymak doğru değil. Bugün iyi görünen bir madende yarın böyle bir kaza olabilir."

Facia üzerinden çıkar elde etmeye çalışanlar da olduğunu savunan Tezel, "Kimi yaşam odası satmaya çalışıyor, kimi özel sektörden kamu kurumuna girmek istiyor. Kazayı kullanıyorlar. 2009 yılından önce madenler 'in' gibiydi. Şimdi denetimlerle 'insan girilir' hale geldi" değerlendirmesini yaptı.