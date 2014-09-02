Soma’daki madende meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti

Soma’da yaklaşık 4 ay önce meydana gelen maden faciasının ardından bugün yine bir maden kazası yaşandı. Kazada yaralanan 3 çocuk babası 36 yaşındaki Metin Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Manisa'nınn Soma ilçesi Eynez bölgesindeki İmbat Madencilik'te gündüz vardiyasında çalışan 3 çocuk babası 36 yaşındaki Metin Keskin, madende topan ile direk arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden mesai arkadaşları tarafından çıkarılan Keskin, işyerine ait ambulans ile hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Keskin'in cenazesi, Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.