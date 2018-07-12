Soma'daki madencilerin aileleri HSK'ya yürüyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin yakınları, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkan kararın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yürüme kararı aldı.

301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada dün karar verildi. Mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Karar sonrası yaşamını yitiren madencilerin yakınları mahkeme heyetine tepki gösterdi. Aileler, kararın içlerine sinmediğini, 301 canın cezasının bu olmaması gerektiğini söyledi. Maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Soma 301 Madenciler Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, mahkemenin verdiği kararları protesto ederek Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gitmek üzere hareket etti.

"Adalet sadece zenginler için varmış"

Madenci yakınlarından oluşan 15 kişilik grup, Çanakkale, Silivri, İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak'ı ziyaret ederek benzeri olaylarda yaşamını yitiren işçilerin ailelerini ziyaret edecek. Ailelerin son durağı ise Ankara'da HSK önü olacak.

Maden kazasında yaşamını yitiren Uğur Çolak'ın annesi ve dernek üyesi Gülsüm Çolak, Beşyol Kavşağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin dün verdiği kararın adaletli olmadığını, bunun tüm ülkeye anlatılması ve adaletin aranması için bir dizi etkinlik planladıklarını belirtti. "Adalet sadece zenginler için varmış, dün bir kez daha anlamış olduk" diyen Çolak, şöyle devam etti:

"Evlatlarımızın katilleri 18 ile 20 yıl arası hapis cezası aldılar. 301 kişiyi kaybettik, kişi başı yatacakları 2 ay bile etmiyor. Patronların korunduğu, zalimlerin ödüllendirildiği bu düzende adaleti aramaya, adalet arayan annelerle buluşmaya gidiyoruz. Evlatlarımız geri gelmeyecek biliyoruz. Fakat başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin diye bu yola çıkıyoruz. Bugün yola çıkmadan yanımıza bir parça kömür aldık. Bedeli ödendi diye. Çocuklarımızın mezarından toprak alıp götüreceğiz. Unutulmasınlar diye. Yol boyunca adalet arayanlarla buluşmalar gerçekleştireceğiz."

Açıklama sonrası grup, ilçe çıkışındaki maden şehitliğindeki mezarlardan toprak alarak minibüsle yola çıktı.