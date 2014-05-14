Soma'daki maden faciasında işçi yakınlarında çaresiz bekleyiş

Soma'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından madenin önüne akın eden işçi yakınlarının tüyler ürperten bekleyişi başladı. Aileler bir yandan gözyaşı dökerken, diğer yandan yakınlarının sağ olup olmadığını öğrenmeye çalışıyordu. Ambulanslar kalabalık yüzünden gidip gelmekte zorlandı. İşçilerin götürüldüğü hastane önünde çok sayıda vatandaş fenalaştı.

Kara Elmas emekçilerinin yakınları, maden faciasını haber alır almaz önce Soma Kömür İşletmeleri’ne ait ocağa akın etti. Madenden gelecek umutlu bir haberi bekledi. Kurtarılanlar olduğu açıklanınca madenci yakınları hastaneye koştu ve büyük bir kalabalık oluşturdu. Bekleyenler dualar ve gözyaşları arasında yakınlarından haber almaya çalıştı.

Madenden çıkan her işçi, yakınları tarafından alkışlarla karşılandı. İşçilerden bazıları yürüyerek çıktı, sedyeyle taşınan işçilerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Çıkarılan işçiler, maden önünde bekletilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Çok sayıda işçi yakınının madene ulaşmak üzere yola koyulması nedeniyle ilçe merkezi ile maden arasındaki 30 kilometrelik yolda konvoy oluştu.

Madenden kurtarılan işçiler Soma Devlet Hastanesi ile Kırkağaç ve Bergama’daki hastanelere sevk edildi. Soma Devlet Hastanesi’nin önünde ise gergin bekleyiş vardı. Maden ocağı önünde bilgi alamayınca buraya gelmişlerdi birçoğu. Bilgi alabilecekleri tek yer devlet hastanesiydi. Hastane önünde kendilerine açıklama yapılmasını isteyen işçi yakınları, ellerindeki telefonlarla madendeki görevlilerden bilgi almaya çalıştı. Aldıkları iyi haberi yakınlarına iletiyorlardı. Hastane önünde fenalık geçiren çok sayıda vatandaşa da acil serviste müdahale edildi.

Arbede çıktı

Hastanenin önündeki kalabalığın yolu kapatması nedeniyle trafik polisleri kavşaklarda önlem aldı, vatandaşlara megafonlarla yapılan duyurularda ambulansların geçiş yolunun açık tutulması istendi. Madenden yaralı olarak kurtarılan bazı işçilerin gönderildiği Soma Vefa Hastanesi’nde işçi yakınlarıyla hastanenin güvenlik görevlileri arasında zaman zaman arbede çıktı.

Çaresiz bekleyiş

Hastane önünde bekleyenlerin tepkileri ise şöyle:

- “Kapalı bir kutu, kimse bir şey söylemiyor, bilgi kirliliği var, kaç kişi kurtarıldı, kaç kişi göçük altında, ya da hangi hastanelere gönderildiler, bilmiyoruz.”

- “Bacanağım var onu bekliyorum, gündüz vardiyasında. İki vardiya değişimi arasında olmuş. 2-3 yıldır burada çalışıyor.”

- “Yeğenim 25 yaşında, madende mahsur kaldı. 5 senedir maden ocağında çalışıyor yakınım. Daha haber alamadık. Şu anda bekliyoruz.”

Soma'da ölen madenciler için mum yakıp sabaha kadar beklediler

Manisa Soma’da kömür madeninde trafo patlaması ve ardından çıkan yangında çoğu karbonmanaksit gazıdan zehirlenerek yaşamını yitiren madenciler için Eskişehir’de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Emek Gençlik üyeleri mum yakıp sabaha kadar bekledi.

Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önünde gece saat 01.00 sıralarında toplanan yaklaşık 50 kişi mumlar yakıp yanına ekmek ve madencilerin taktıkları baretleri koydu. Soma’da meydana gelen olayın kaza değil, cinayet olduğunu öne süren gruptakiler çeşitli sloganlar attı. Sabaha kadar bekleyeceklerini söyleyen TGB İl Başkanı Güney Karagöllü şöyle konuştu:

"Soma’da yüzlerce işçi hayatını kaybetti. Birileri daha önce ’Madencinin kaderi ölmektir’ demişti. Ama biz biliyoruz ki, ölümler ihmalkarlıktan, hükümetin özelleştirme teşviklerinden kaynaklıdır. Bugün karanlığı yaracak işçi sınıfının nezdinde aydınlık nöbeti başlattık. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ve bir gün hep birlikte göreceğiz, madencinin kazması, işçi sınıfının kazması AKP iktidarını devirecek."