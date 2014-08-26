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Spor

Soma'daki aileler için 1,7 Milyon TL toplandı

Süper Kupa'dan elde edilen gelir, Soma’da, hayatını kaybeden 301 vatandaşın ailelesine ve mağdurlara aktarılacak

26 Ağustos 2014 11:17

Manisa’da oynanan Süper Kupa finali, Soma’daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını bir nebze teskin etti. Bilet ve reklam gelirlerinden elde edilen 1 milyon 700 bin lira, acılı ailelere bağışlanacak. Ayrıca Soma’da kurulacak futbol okulunun arsa tahsisi için hazırlanan protokol imzalandı.

Süper Kupa finalinin ev sahipliğini üstlenen Manisa, tarihî bir gün yaşadı. 19 Mayıs Stadı, 6 Şubat 2013’teki Türkiye-Çek Cumhuriyeti A millî maçının ardından bu kez derbiye tanıklık etti. 15 bin futbolseverin izlediği müsabakanın biletleri ve reklam gelirleri de dahil toplam 1 milyon 700 bin TL, Soma’da, 13 Mayıs’taki maden faciasında hayatını kaybeden 301 vatandaşın ailelesine ve mağdurlara aktarılacak. Ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ve Chelsea’nin katılımıyla, 8 Ağustos’ta Şükrü Saracoğlu’nda gerçekleştirilen Soma Turnuvası’nda, masraflar çıkarıldıktan sonra 476 bin 698 lira gelir sağlandığı bildirildi.

135 madencinin yakını için 3 otobüs kaldırıldı. Federasyon da acılı ailelere Organize Sanayi Bölgesi Restoranı’nda yemek verdi. TFF tarafından Soma’da kurulacak futbol okulunun arsa tahsisi için hazırlanan protokol imzalandı. Elim hadiseyi unutturmama gayesiyle stadyumda özel pankartlar hazırlandı. ‘Soma’nın acısı bizim acımız, yarası bizim yaramız’, ‘Yüreğimiz kömür karası, sevdamız Fenerbahçe’, ‘Bir duman indi Soma’ya, oldu kömür karası, Rabbim bir daha göstermesin yürek acısı’, ‘Şimdi senin için omuz omuza, yalnız değilsin Soma’ yazıları dikkati çekti. Başlarında baretler, ellerinde iki takımın bayraklarını taşıyan gençler oyun alanını sardı. Tişörtlerinin sırtında merhum Süleyman Seba’nın fotoğrafını taşıyan minik öğrenciler, sahaya yayıldı, logo ve iki ekibin armalarının yer aldığı dev bayraklar açtı.

 

Terim: Verilen sözlerin hepsi tutulacak

 

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 11 ay sonra G.Saray’ın maçını ilk kez tribünde izledi. 23 Eylül 2013’te 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde Sarı-Kırmızılıların başında son karşılaşmasına çıkan Terim, söz konusu mücadeleden 2 gün sonra görevinden alınmıştı. Maden faciasının hemen ertesinde A Milli Takım’la Soma’ya gittiklerini hatırlatan başarılı çalıştırıcı, “O dönemde saha sözü verilmişti, protokolü imzalandı. Soyunma odaları yapılacak, bizim görevlendireceğimiz teknik adamlar çocuklarımızı eğitecek.” ifadesini kullandı.

 

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