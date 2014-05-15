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Soma'da yaşamını yitirenlerin yaş ortalaması 25-35

Soma katliamında yaşamını kaybedenler Türkiye'yi yasa boğarken, ocakta çalışan madenciler 'Daha çok kömür daha çok kâr uğruna trafo patladı' yorumunda bulundu

15 Mayıs 2014 08:20

Soma katliamı Türkiye'yi yasa boğarken madenci köylerinden ağıtlar yükseliyor. Yerin yüzlerce metre altında hayatını kaybeden evlatlarının yaş ortalaması 25-35 arasında. Köseler 18, Elmadere 11 çocuğunu kaybetti. Anneler, eşler, babalar, çocuklar ağlıyor. Acı kelimelere sığmıyor.

 

'Tedbir ve sığınma cebi yok'

 

Matemdeki erkekler, “Hepimiz madenciyiz. Çoğumuz o ocakta çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre Erkan isimli bir madenci “5 yıldır günlüğü 55 liraya o ocakta çalışıyorum. 2 saniyeyle kurtuldum. 24 saat yeraltında arkadaşlarımızı aradık. Tedbir yok o ocakta. Sığınma cebi yok. Galerilerde sürünülerek gidiliyor. Bakım değil, üretim yapılıyor” derken, Ersan isimli bir başka madenci ise “Grizu değil, yangın çıktı. 6 bin voltluk dört pano (trafo), dayanamadı 7/24 saat çalışmaya, patladı. Trafonun dinlenmesi lazımken daha çok kömür daha çok kâr uğruna hep çalıştırıldı" ifadelerini kullandı.

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