Soma'da tekmelenen işçiye şimdi de 6 yıl hapis istemiyle dava!

Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciadan bir gün sonra Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in tekmelediği Erdal Kocabıyık şimdi de hapis tehlikesiyle karşı karşıya. Kameraların önünde dövülen Kocabıyık hakkında, Başbakanlık koruma aracına 543 liralık hasar verdiği gerekçesiyle 6 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Somalı maden işçisi Erdal Kocabıyık, geçen yıl 13 Mayıs'ta 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın sembol isimlerinden biri. Faciadan sonra dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kalabalık bir heyetle ilçeye gitmişti. Bu sırada bazı gruplar hükümeti protesto etti. Grup içinde bulunan Kocabıyık, konvoyda bulunan araçlardan birine tekme attı. Jandarma ise Kocabıyık'ı yakapaça gözaltına aldı. Başbakanlık koruma araçlarından birinde bulunan müşavir Yusuf Yerkel, araçtan inerek Kocabıyık'ı tekmeledi. Madenciyi döven Yerkel, tekme attığı dizinde kızarıklık ve yumuşak doku şişliği oluştuğu iddiasıyla doktordan 7 günlük işgöremez raporu aldı. İktidara yakın medya kuruluşları ise Kocabıyık'ı linç edercesine yayınlar yaptı.

Ömer Çakmak ve Özdemir Özkan'ın Zaman gazetesinde yayımlanan haberine göre, baskılar nedeniyle bir yıldır iş bulamayan Erdal Kocabıyık, hakkında açılan davayla bir kez daha yıkıldı. Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş tarafından hazırlanan iddianamede, suçtan zarar gören olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık gösterilirken koruma aracında 543 liralık maddi hasar oluştuğu belirtildi. Savcı Aktaş, Kocabıyık hakkında, kamu kurumuna ait araca zarar verme suçlamasıyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Kocabıyık'ın avukatı Oğuzhan Gezer, müvekkilinin yediği tekme için şikayette bulunmadığını ancak Başbakanlık'ın kamu davasına müdahil olduğunu söyledi.

Müvekkilinin olayla ilgili ifade verdiğini, henüz delillerin toplanmadığını belirten Avukat Gezer, "Müvekkilim, araçta 543 TL'lik zararın oluşmadığını söylüyor. Bunların belgesini, delillerini istedik." dedi. Davanın kamu davası olduğunu ancak Başbakanlık'ın talepte bulunarak davaya katıldığını vurgulayan Gezer, "Müvekkilim bu olaydan dolayı mağdur oldu. İş bulmakta zorlanıyor, hattâ iş bulamıyor. Başbakanlık'ın bu işin bu kadar üzerine gitmesini de anlamış değiliz. Şahıslar arasındaki olay kapandı, müvekkilim yediği tekmeye rağmen şikayetçi bile olmadı." diye konuştu. Müvekkili hakkında 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istendiğini hatırlatan Oğuzhan Gezer, büyük olasılıkla sabıkası olmaması sebebiyle davanın para cezasıyla sonuçlanabileceğini ifade etti.

Erdal Kocabıyık'a, Yerkel'in içinde bulunduğu Başbakanlık'a ait araca zarar verdiği gerekçesiyle 543 lira ceza kesilmişti. Yusuf Yerkel hakkında ise hiçbir yasal işlem yapılmadı.