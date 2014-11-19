Soma'da şirket aleyhine ifade veren 28 işçi işten çıkarıldı

Manisa’nın Soma İlçesi’nde, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye bağlı Işıklar Maden Ocağı’nda çalışan işçilerden 28’i işten çıkarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, 301 madencinin öldüğü facianın meydana geldiği Eynez ocağını da çalıştıran Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye bağlı Işıklar Maden Ocağı’na sabah vardiyasına giden işçilerin içinde bulunduğu otobüsler, ocak girişine 8 kilometre kala durduruldu. Otobüslerde ismi okunan 28 işçiye işten çıkarıldıkları bildirildi.

'Haklarını arayacağız'

Ege Bölgesi Maden İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Cafer Bülbül Şube Sekreteri Abdullah Öztürk ile birlikte açıklama yaparak, "13 Mayıs’ta meydana gelen üzücü maden kazasından sonra üzücü gelişmeler yaşandı. İşveren bazı zaman işçilerin maaşlarını ödeyemez oldu. İşçilerimiz uzun süre işsiz kaldı. Daha sonra yapılan yazışmalar ve çalışmalar sonucunda maaşlarını aldı. Ocaklara yapılan yenileme çalışmaları sonucunda sadece Işıklar Ocağı faaliyete geçti. Şimdi de bu ocakta çalışan 28 arkadaşımızın işine, işveren tarafından son verildi. Aldığımız bilgiye göre bu 28 arkadaşımız gündüz vardiyasından. Bu sabah araçları şirket görevlileri tarafından güvenlik noktasına gelmeden durduruldu. İçlerinden 28 arkadaşımız belirlenerek otobüslerden indirildi. Kendilerine ’Bundan böyle işe gelmeyin işinize son verildi’ denmiş. Fakat kendilerine neden işten çıkartıldıkları söylenmemiş. İşçilerimizin hakkını yasal yollardan arayacağız" dedi.

'Şirket aleyhinde konuşanlar çıkarılıyor'

CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz ise Hürriyet’e, “şirket aleyhine ifade verenler çıkarılıyor” dedi. Öz, kendisine ulaşan bilgilere göre işten çıkarılacakların listesinin şirket merkezinden gönderildiğini, işten çıkarmaların da bu listeler üzerinden gerçekleştiğini söyledi. Öz, “Buna tam anlamıyla maden mafyası da denebilir, Soma halkı ve maden işçileri tehdit ediliyor. Biz madene de termik santrale de karşı değiliz. Ama termik santralın tarım arazisi üzerine yapılmasına karşıyız. Madenciliğin de iş güvenliği ve sağlığı dikkate alınarak, modern teknolojiler kullanılarak yapılmasını, yani ölümlerin olmamasını istiyoruz” dedi. İşten çıkarılan işçiler arasında 6-10 yıldır çalışanların da olduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde Soma genelinde işten çıkarmaların yoğunlaşmasından endişe edildiği de bildirildi.