'Soma'da seçim: Ekmelettin yüzde 49,8; Tekmelettin yüzde 47,6!'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar, 302 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'daki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını Twitter'dan, "Soma sonucu: Ekmelettin: Yüzde 49,8 Tekmelettin: Yüzde 47,6" diyerek, Başbakanlık Müsteşarı Yusuf Yerkel'in bir vatandaşı tekmelediği fotoğraf ile paylaştı.
Can Dündar'ın 302 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'daki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için attığı tweet binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Soma'da Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 50,1 oranında oy alırken, Tayyip Erdoğan yüzde 47,2 oranında oy aldı.
Kesin olmayan sonuçları Twitter'dan takipçileriyle paylaşan Dündar, şu tweeti attı: