T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Soma'da seçim: Ekmelettin yüzde 49,8; Tekmelettin yüzde 47,6!'

Can Dündar'ın 302 madencinin öldüğü Soma'daki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını Twitter'dan böyle duyurdu

11 Ağustos 2014 15:46

Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar, 302 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'daki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını Twitter'dan, "Soma sonucu: Ekmelettin: Yüzde 49,8 Tekmelettin: Yüzde 47,6" diyerek, Başbakanlık Müsteşarı Yusuf Yerkel'in bir vatandaşı tekmelediği fotoğraf ile paylaştı.

Can Dündar'ın 302 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'daki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için attığı tweet binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Soma'da Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 50,1 oranında oy alırken, Tayyip Erdoğan yüzde 47,2 oranında oy aldı. 

Kesin olmayan sonuçları Twitter'dan takipçileriyle paylaşan Dündar, şu tweeti attı:

ETİKETLER

yusuf yerkelsomatekmecan dündartwittercumhurbaşkanlığıseçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24