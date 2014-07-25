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'Soma'da sabotaj yapılsa bu kadar insan öldürülemez'

Eynez Maden İşletmesi eski İşletme Müdürü Süleyman Sarı: Yeraltında öngörülmeyen, önlenemez bir kaza olmaz. Bu yüzden çok öfkeliyim

25 Temmuz 2014 17:47

Eynez Maden İşletmesi eski İşletme Müdürü Süleyman Sarı, 301 işçinin öldüğü Soma faciası için “Bu ocağa sabotaj yapsanız bu kadar insanı öldüremezsiniz. Yeraltında öngörülmeyen, önlenemez bir kaza olmaz. Bu yüzden çok öfkeliyim” dedi.

Yeni Asya'da yer alan habere göre, TBMM Soma Faciasını Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Sarı, ocağı çok iyi tanıdığını ifade ederek, “Bu ocağa sabotaj yapsanız bu kadar insanı öldüremezsiniz. Yeraltında öngörülmeyen, önlenemez bir kaza olmaz. Bu yüzden çok öfkeliyim. Çok kötü bir ocak olsa bile bu kaza önlenebilirdi” dedi. Bu tür kazalarda, yer üstündeki görevlinin, ocaktaki telefon sistemi ile “ocağı boşalt” demesi gerektiğini kaydeden Sarı, Soma’daki ocakta da bu şekilde en az 250 kişinin, 4,5 dakika içinde kurtulabileceğini dile getirdi.

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