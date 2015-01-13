Soma'da patrona takipsizlik

Soma’da yaşanan toplu iş cinayeti ile ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30 Ekim 2014 tarihinde Soma Kömürleri AŞ Holding Başkanı Alp Gürkan ve asıl işveren konumundaki TKİ Ege Linyit İşletmesi yöneticileri için verdiği takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi.



Evrensel'de yer alan habere göre, Soma’da yaşanan toplu iş cinayeti ile ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30 Ekim 2014 tarihinde Soma Kömürleri AŞ Holding Başkanı Alp Gürkan ve asıl işveren konumundaki TKİ Ege Linyit İşletmesi yöneticileri için verdiği takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi.

'Önlemleri almakla yükümlü olan Alp Gürkan’dır'

Madenci yakını Ayşegül Demir vekili Avukat Dilek Güzel Gürbüz’ün verdiği itiraz dilekçesinde, hakkında takipsizlik kararı verilen şüphelilerden Alp Gürkan’ın Eynez ocağının Park Teknik Şirketi’nden Soma Kömürleri İşletmeleri'ne devri sırasında yönetim kurulu başkanı olduğu belirtilerek, “Bu sebeple idareye karşı iş güvenliği tedbirleri alınacağı taahhüdünü veren, bu tedbirleri almakla yükümlü olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Can Gürkan’ın getirildiği, 7 Ocak 2014 tarihine kadar yani 5 yıl boyunca önlemleri almakla yükümlü olan Alp Gürkan’dır” denildi.

'Savcılık soruşturması eksik'

Diğer şüpheli ise TKİ Ege Linyit İşletmesi Müdür Yardımcısı olan ve teknik nezaretçi defterini kontrol etme ve imzalama yetkileri bulunan Ali Ulu. Teknik Nezaretçi defterine çalışılan ocaktaki eksiklikler ve aksaklıkların yazılması gerekiyor. Başvuruda, şüpheli Ulu’nun eksiklik ve aksaklıkların yazılıp yazılmadığını, yazıldıysa gereğinin yapılıp yapılmadığını denetlemekle görevli ve yükümlü olduğu ve Soma faciasında kusurlu hareket ettiğinin bilirkişi raporu ile sabit olduğu belirtiliyor.

İtirazında, asıl işveren konumunda olan TKİ’nin sorumluluğunun dosyadaki bilirkişi raporu ve daha önceden alınmış Sayıştay raporları ile açık olduğunu ifade eden Avukat Dilek Güzel Gürbüz, TKİ Ege Linyit İşletmeleri Müessese Müdürü Hakkı Duran, Müdür Yardımcıları İsmail Ceran, Mustafa Yiğit, Süleyman Altıparmak ve Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürü Mustafa Vergün ile Soma Kömür İşletmeleri AŞ hissedarları Nazlı Asafrana, İsmet Kasapoğlu, İsmail Hakkı Kalkavan hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmediğini, şüpheli sıfatıyla haklarında dava açılmadığı gibi ek takipsizlik kararı da verilmediğini bu nedenle Savcılık soruşturmasının eksik olduğunu belirtti.

'Yöneticilerin kusurlu sayılmaması hukuka, hakkaniyete, vicdana ve adalet ilkelerine aykırı'

Gürbüz, tüm ülkeyi üzüntüye boğan iş cinayetinin TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Ege Linyit İşletmesi Müessesesi yöneticileri, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.nin hissedarları, yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, işletme müdürü, işletme müdür yardımcılarının da dâhil olduğu yöneticilerin açık kusur ve ihmalleri ile meydana geldiğini belirterek, bu kişilerin kusurlu sayılmamasının hukuka, hakkaniyete, vicdana ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Akhisar Sulh Ceza Hakimliği ise itiraza verdiği yanıtta, Alp Gürkan’ın yönetimde görev almadığını ve bilirkişi raporlarına göre kendisine kusur yüklenmediğini, diğer şüphelilerle ilgili de olayda kusurlu davrandıklarına dair yeterli delil ve şüphe bulunmadığını belirterek, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği takipsizlik kararının yerinde olduğuna karar verdi. Avukat Dilek Güzel Gürbüz, bu kararla ilgili olarak önlerinde sadece Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru seçeneğinin bulunduğunu ifade etti.