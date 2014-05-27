Soma'da oturma eylemi yapan işçileri kaymakam ikna etti

Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, faaliyetleri durdurulan Atabacası ocağında Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin de yarın inceleme yapacağını belirterek, aynı eksiklikleri bakanlık müfettişlerinin de tespit ederek faaliyet durdurma kararı vermesinin beklendiğini, bu durumda işçilerin maaşlarının ödenmeye devam edeceğini bildirdi. Atçı, “Kazanın meydana geldiği ocakta üretim faaliyeti durdurulmuştu. Aynı firmanın Atabacası ocağında da yapılan denetim sonucunda şartlar düzeltilinceye kadar faaliyeti durduruldu. Geriye bir Işıklar'daki ocak kalıyor. Bu ocağa da yarın müfettişler girecekler, çalışma koşulları yoksa orada da faaliyet durdurulacak. Düzeltilene kadar orada da herhangi bir çalışma yapılmayacak” dedi. Kaymakamlık önünde toplanan işçilerin bir kısmı Atçı'yı dinledikten sonra dağılırken bazıları ise madenlerin kamulaştırılması için toruma eylemi yapacaklarını belirtti. Atçı bu grupla da görüşerek dağılmaları konusunda işçileri ikna etti

Atçı, ocaklardaki çalışmalarla ilgili bilgi almak için Soma Kaymakamlığı önünde toplanarak maden işçilerin yanına gelerek açıklamada bulundu. İşçilerin vakur bir tavır sergilediklerini kaydeden Atçı, çalışanların taleplerine yönelik cevaplar bulmaya çalıştığını belirtti.

Atçı'nın konuşmasının ardından işçilerin büyük bölümü dağılırken bir grup işçi ise madenlerin kamulaştırılması talepleri karşılanıncaya kadar oturma eylemi yapacaklarını belirtti. Atçı bu grupla da görüşerek dağılmaları konusunda işçileri ikna etti.

Taşeronlaşma ve ücretlerle ilgili taleplerinin Ankara'dan takip edileceğini ifade eden Atçı, aciliyeti olan konunun "iş başı yapma" olduğunu, bunu da çözüme kavuşturduklarını dile getirdi.

Müfettişler rapor vermeden hiçbir şekilde madenlerde çalışma olmayacağını kaydeden Bahattin Atçı, tek istisnanın İmbat şirketinin bir tane ocağının zorunlu çalışması olduğunu belirtti.

Taleplerin büyük bir bölümün cevaplarını bulduklarını anlatan Atçı, ilçeye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı'na işçilerin sorunlarını ilettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Buradaki temel sorularınızdan bir tanesi bundan sonra ne olacak, ocaklarda hangi şartlarda çalışacağız, koşullarımız düzelecek mi, güvenli bir ortamda mı çalışacağız sorularıydı. Bunları görüştüm. Müfettişler girip burası güvenli denilinceye kadar madenlere girmeyeceksiniz. Atabacası'ndaki ocak Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce durdurulduğu için burada işçilerin maaşının ödenmesi için Çalışma Bakanlığı müfettişlerine rica ettim 'siz görün, siz durdurursanız hiç olmazsa işçilerimizin ücretleri ödenir' dedim. O nedenle yarın bakanlık müfettişleri bu ocağa da girecek büyük bir ihtimalle aynı eksikleri görecekleri için onların kararıyla da faaliyetler durdurulacak. Onların kararıyla durdurulursa sizin maaşlarınız ödenecek."

‘Üretim faaliyetleri durdurulmuştu’

Geçen hafta işçilerden oluşturulan bir ekibin Ankara'ya gittiğini, ekibin sorularını yetkililere ilettiğini de hatırlatan Atçı, konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını, sonuçların alınmaya başladığını, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem maddeleri arasında Soma'nın olduğunu vurguladı.

Atçı, bugün yeniden işe çağrılan işçilerle ilgili de İş Teftiş Kurulu Başkanı ile görüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kazanın meydana geldiği ocakta üretim faaliyeti durdurulmuştu. Aynı firmanın Atabacası ocağında da yapılan denetim sonucunda şartlar düzeltilinceye kadar faaliyeti durduruldu. Geriye bir Işıklar'daki ocak kalıyor. Bu ocağa da yarın müfettişler girecekler, çalışma koşulları yoksa orada da faaliyet durdurulacak. Düzeltilene kadar orada da herhangi bir çalışma yapılmayacak. İmbat'ta iki ocak var. Ocağın bir tanesinde sizler işe gitmediği için orada da bir risk oluşmadığı için faaliyet durmuş vaziyette şu anda. Ancak ikinci ocakta özellikle İmbat'ta çalışan arkadaşlar daha iyi biliyor. Ben genel müdürle de görüştüm. Orada faaliyetin durması demek özellikle metan gazından dolayı bir daha ocağın açılamaması anlamına geliyormuş. Dolayısıyla asgari bir çalışma yapılması gerekiyor. Onu yapmak zorundayız, aksi durumda 'ocağa kilit vurmamız' lazım deniyor. Ona da yarın müfettişler tekrar giriyor. Orayla ilgili zorunlu bir çalışma gerekiyorsa yine müfettişlerin uygun gördüğü şartlar çerçevesinde asgari herhalde yüzde 40 civarında bir çalışma yapılacak. Onun dışındaki bütün ocaklarda şartlar tamamen yerine getirilinceye kadar çalışmalar duracak."

Atçı, işçilerin hiçbir hakkının zayi olmayacağını, bundan sonra daha güvenli ortamda çalışmaları için her türlü gayreti göstereceklerini belirtti.

İşçilerin sorularını da dinleyen Atçı, kamulaştırma gibi kendisinin karar veremeyeceği konulara cevap veremeyeceğini söyledi.