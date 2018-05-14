Soma'da ölen 301 madenci Zonguldak'ta anıldı

ZONGULDAK,(DHA) - MANİSA\'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada ölen 301 maden işçisi Zonguldak\'ta anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı maden ocağı önünde düzenlenen anma törenine Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, müessese ve işletme yöneticileri, sendika ve şube yöneticileri ile maden işçileri katıldı. Törende ölen 301 maden işçisi ve tüm maden şehitleri için dua edildi, Kuran-ı Kerim okundu. Maden işçileri, törenin ardından yer altına inerek mesaiye başladı.



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