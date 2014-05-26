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Soma'da madenciler işbaşı çağrısına uymadı

Soma Holding'e ait ait Işıklar ve Ata Bacası maden ocaklarına, hiçbir işçi çalışmak için gitmedi

26 Mayıs 2014 14:11

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının üzerinden 13 gün geçtikten sonra, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. adına taşeron olarak da adlandırılan dayıbaşların cep mesajıyla iş başı çağrısı işçilerden, olumlu karşılık bulmadı.

Firmaya ait Işıklar ve Ata Bacası maden ocaklarına, hiçbir işçi çalışmak için gitmedi. Firmanın güvenlik görevlileri de, teknik ekip dışında kimsenin madene girmediğini, onların da havalandırma ve diğer teknik kontrolleri yaptıklarını dile getirdi. 
DHA'da yer alan habere göre, geçen hafta Salı günü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden ocağında yaşanan yangında, 301 işçi hayatını kaybetti. 486 işçi de yaralandı. Facianın ardından başlatılan adli soruşturmada, aralarında firmanın yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Madenden yaralı olarak kurtulan işçilerin, savcıya tanık ve mağdur sıfatıyla ifade verme işlemlerinin bugün de devam edeceği öğrenildi.

 

Dayıbaşıların cep mesajıyla çağrı geldi

 

Facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye bağlı Işıklar ve Ata Bacası ocaklarında da madenciler iş başı yapmamıştı. Ancak olayın üzerinden 13 gün geçtikten sonra dünden (Pazar) itibaren, bu iki ocakta çalışan işçilerin cep telefonlarına taşeron olarak da bilinen dayıbaşlarından mesaj geldi. Dayıbaşları, işçileri, bugünden itibaren işi başı yapmaları çağrısında bulundu. Ancak işçiler, gerekli teknik incelemeler yapılmadan ocağa girmeyeceklerini dile getirdi. Adliye binası önünde toplanan işçilere destek veren CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de, bu konuya biran önce açıklık getirilmesi çağrısında bulunmuştu.

 

Servis araçları boş gitti

 

Enerji Bakanlığı'ndan da teknik inceleme yapılmadan işbaşı olmayacağı açıklamalarına rağmen, gelen bu çağrı işçileri de tedirgin etti. Birçok madencinin, işini kaybetmemek için çağrıya uyarak bugün (pazartesi) sabah saat 08.00 vardiyasında işe başlayacakları ileri sürüldü. Firma adına dayıbaşlarından gelen işbaşı çağrısı işçilerden olumlu yanıt bulmadı. Sabah saatlerinde, işçilerin her zaman bekledikleri duraklardan servis araçları boş geçti. O servis araçlarından bazıları da, Işıklar ve Ata Bacası maden ocaklarına kadar gitti, ancak içerisinden inen işçi olmadı. Bu ocaklarda sadece, havalandırma ve olası küçük göçüklere onarım amaçlı müdahalede bulunmaları için teknik ekibin beklediği dile getirildi. Bu teknik ekibinde zorunlu olmadıkça ocak içerisine girmedikleri öğrenildi. Ocağın bulunduğu alandan görüntü çekilmesini istemeyen firmanın güvenlik görevlileri de, teknik ekip dışında kimsenin madene giriş yapmadığını, işçilerin en az 1 Haziran tarihine kadar da işbaşı yapmama kararını firmanın yöneticilerine ilettiklerini ifade etti. Maden İş Soma Başkanı Tamer Küçükgencay'da, “İşçilerimiz işbaşı çağrısına uymadılar. Buna işçilerin sağlığı adına izin veremezdik. Bugün Ankara'dan Enerji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan iş müfettişlerinin gelmesini bekliyoruz. Bu müfettişlerin, iş sağlığı yönünden yapacakları incelemeler sonrasında da, işçilerin madene girip girmeyeceğine karar verilecek. Bizim temsilcilerimiz, şu anda bu maden ocaklarında, bekliyorlar" dedi.

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