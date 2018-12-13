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Soma'da maden ocağında göçük: 10 işçi yaralı (3)

VALİ'DEN AÇIKLAMA Soma'daki maden ocağında meydana gelen ve 10 işçinin yaralandığı olaya ilişkin Manisa Valisi Ahmet Deniz yaptığı açıklamada, işçilerin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi

13 Aralık 2018 03:50

VALİ\'DEN AÇIKLAMA
Soma\'daki maden ocağında meydana gelen ve 10 işçinin yaralandığı olaya ilişkin Manisa Valisi Ahmet Deniz yaptığı açıklamada, işçilerin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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