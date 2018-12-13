Soma'da maden ocağına kaya düştü; 11 işçi yaralandı

Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar Madeni'nde tavan çöktü. Kazada ilk belirlemeye göre 11 işçi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken göçük altında kalan 3 işçinin de kurtarıldığı belirtildi.

Kazanın başında mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar Madeni'nde "Islak kömür kayması" olarak tabir edilen bir nedenden dolayı tavan çöktü.

"İçeride mahsur kalan işçimiz de bulunmuyor"

Öte yandan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Bize gelen ilk bilgiye göre madende küçük çaplı bir göçük meydana geldi. Çok şiddetli bir göçük değil. 7 işçimiz mahsur kalmıştı. İşçilerimizden 4’ü kurtarılarak hastaneye götürüldü. Bu işçilerimizden 3’ü taburcu edildi. 1 işçimizin ise tedavisi sürüyor. Göçükte bulunan 3 işçimizle de irtibatımız kuruldu. Çok şükür hayati tehlikeleri yok. Çalışmalarımız sürüyor. Kısa süre içerisinde göçükteki diğer işçilerimizi de çıkaracağız inşallah” dedi.

Bakan Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kazaya ilişkin olarak, "Can kaybı söz konusu değil. Arkadaşlar da ekip de orada, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar" dedi.

Bütçe konuşmasını yaptıktan sonra kendisine ulaşan yeni bilgileri paylaşan Dönmez, "Soma'daki kazada tavan çökmesi nedeniyle üç işçi mahsur kalmış durumda. İşçilerle irtibat kuruldu. Ölüm yok hamdolsun. Muhtemelen bir yaralanma söz konusu. İşçilerin bulundukları yerden kurtarılma çalışmaları da devam ediyor. 1,5 metre kadar yaklaşılmış" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez, daha sonra yaptığı açıklamada göçük altında kalan 3 işçinin kurtarıldığını söyledi.