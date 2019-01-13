Soma'da maden kazası

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir madencilik şirketine ait ocakta kamalama işlemi yaparken meydana gelen kazada 2 işçinin yaralanarak Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, işçilerden 1'inin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00 sıralarında ilimiz Soma ilçesindeki bir madencilik işletmesine ait ocakta kamalama işlemi yaparken meydana gelen olayda 2 işçimiz yaralanarak Soma Devlet Hastanesine kaldırılmış, işçilerimizden 1'i kurtarılamayarak vefat etmiş, ayağı kırılan diğer işçimiz tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.