Soma'da önce işçiler, sonra da Maden-İş Sendikası Ege Şubesi istifa etti!

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve madenlerde iş güvenliğinin alınması için işçiler eylem düzenlemişlerdi. Maden işçileri bugün Türkiye Maden İş Sendikası Ege Şubesi'nin önünde toplandı. Sendika binasını işgal etmek isteyen işçiler sloganlar atarak sendikacıların istifasını istedi.

Doğan Haber Ajansı muhabirleri Tufan Hamarat ve Şevket Yılmaz’ın haberine göre sendikadan toplu halde istifa kararı alan işçiler, işyerlerinde örgütlü olan Türkiye Maden İş Sendikası yönetiminin istifası için Kaymakamlık hizmet binası önünde eylem başlattı.

Protestoların ardından Türkiye Maden İş Sendikası Ege şubesi istifa kararı aldı. Maden facianın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen öfkeleri dinmeyen yaklaşık 300 işçi, bugün Soma Kaymakamlığı önünde bir kez daha toplandı. Sendikadan toplu olarak istifa kararı alan işçilerle görüşmek üzere yanlarına gelen ve bir dönem sendikanın şube başkanlığını yaptığını, ancak daha sonra sendikadan ihraç edildiğini dile getiren Naim Sezer, işçilerden haklarını almadan istifa etmemelerini istedi.

Ancak işçiler, Sezer'in konuşmasını yarıda kesip, açıklama yapmasına engel oldu. İşçilerin, Soma Kaymakamlığı önündeki eylemi sürerken, Türkiye Maden İş Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Tamer Küçükgencay, "Yaşadığımız talihsiz kaza sonrası Soma belli bir sürece girdi. 14 bine yakın arkadaşımızın çalışma koşulları gibi birçok sorunlar var. Arkadaşlarımızın tepkisi çok normal ama sendika olarak biz kötü şeyler yapmadık. Bu kaza üzerine konuşacak çok şey yok. Hepimiz üzgünüz. İnsanların sendikal tercihi yasalarda bellidir. İsteyen arkadaşlar sendikamızdan ayrılabilir, isteyen arkadaşlar kalabilir. Bu süreç böyle devam edecek. Olayda bizim de bir suçumuz varsa, vicdanen bunu yeri ve zamanı gelince değerlendireceğiz. Şu anda 301 şehidimize sahip çıkma zamanı ve geride kalan arkadaşlarımızın iş güvenliği sağlanmış ocaklarda çalışmasını sağlamaktır" diye konuştu.