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Dünya
Deutsche Welle

Soma'da gerginlik artıyor

Soma'da dün düzenlenen, polisin müdahale ettiği yürüyüşün ardından bugün ilçede gösteri, protesto ve yürüyüşlerin yasaklandığı açıklandı. İlçeye giriş yapanlar kimlik kontrolünden geçiriliyor.

17 Mayıs 2014 17:47


Soma'daki facianın ardından dün kentte düzenlenen protesto gösterisine polisin tazyikli su ve plastik mermi ile müdahale etmesinin ardından bugün de gerginlik sürüyor. Manisa Valiliği dün olaylı biten yürüyüş nedeniyle bugün ilçede yapılması beklenen tüm gösteri, protesto ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz bu acılı ve hassas dönemde bu tür yasa dışı provokatif eylemlere bundan sonra da müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Soma'ya bugün il dışından gelen otobüs ve araçların ilçe girişinde durdurularak kimlik kontrolü yapıldığı, dışarıdan gelenlerin ilçe merkezine alınmadığı bildiriliyor.

Bu arada faciadan sonra bölgeye giden Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukatın gözaltına alındığı ve bir spor salonunda bekletildiği belirtiliyor.

Soma'da faciayı protesto için dün düzenlenen yürüyüşte polisin göstericilere tazyikli su ve plastik mermi ile müdahalede bulunması tepkilere neden olmuştu. Protesto gösterisine katılanlar hükümetin istifa etmesini talep etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SomaValiliğiHukukçular DerneğiDeutsche Welle Türkçe dpa/HT

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