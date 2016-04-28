Soma'da bombalı saldırı, bir astsubay yaralı

Manisa'nın Soma İlçesi'nde yola tuzaklanmış uzaktan kumandalı iki ayrı el yapımı patlayıcıbelli aralıklarla patlatıldı. İlk patlamanın ardından olay yerine hareket eden jandarma ekibinden 1 astsubay hafif yaralandı. Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarını kapatarak çalışma başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Soma- Kırkağaç arası Aksu Petrol Mevkii'nde teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcı bugün saat 11.30 sıralarında sivil araçların geçişi sırasında patlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye hareket edenjandarma ekipleri, olay yerine varınca ikinci bir patlama daha meydana geldi.

İkinci patlamada fırlayan bir taş parçası jandarma astsubayı yaraladı. Sol kulağına isabet eden taşla hafif yaralanan astsubay için olay yerine ambulans çağırıldı.

Yola tuzaklanan bombaların uzaktan kumandayla patlatıldığı anlaşıldı. Yol ulaşıma kapatıldı. Bölgeye önlem amaçlı olarak çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Ayrıca polis ekipleri de olay yerine hareket ederek jandarmayla çalışma başlattı. Yola bombayı kimin koyduğu araştırılıyor. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Şehrin giriş ve çıkışları da kapatıldı

Ayrıca, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarını kapatarak uygulama başlattı.

Manisa Valisi: Gelen ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan yok

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Soma-Kırkağaç yolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama olduğunu kaydetti.

Bektaş, "Askeri aracın ön camında hasar oluşmuş, gelen ilk bilgiler ölen ya da yaralanan olmadığı yönünde. İnceleme sürüyor" açıklamasında bulundu.