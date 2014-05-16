Soma'da 'Avukatlara saldırıldı' iddiası

Manisa'nın Soma ilçesine gelen Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar sosyal medya üzerinden hedef gösterildi. Sosyal medya üzerinden, "AKP'li gruplar avukatlara saldırdı, ÇHD'li avukatlar Öğretmen Evi'nde mahsur kaldı" twitleri atılınca birçok kişi Öğretmen Evi'ne yöneldi. Ancak sosyal medyada yayılan bilginin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Radikal gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, yaşananların polis destekli olduğunu söyleyen avukat Efkan Bolaç "Provakasyonlar polis bilgisindeydi. Gruplar yavaş yavaş Öğretmen Evi'nin önünde toplandı. Durumu emniyete bir saat önce bildirdik. Ancak hiçbir tedbir alınmadı. Öğretmen Evi'nin önüne resmi kiyafetli polisler geldi, ancak olay bir saat boyunca müdahale etmediler" dedi.

Öğretmen Evi'ne gelen Manisa milletvekili Özgür Gürel ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya ekranlarında buradaki avukatlar hedef gösterildi. İnternet üzerinde bir provokasyon yapıldı. Burası tamamen kontrol altına alındı. Halk TV'nin yayınları üzerine bir hareketlilik oldu. Buraya gelen insanların çoğu burada bir şey olmasın diye buraya geldi. Burda her şey kontrol altına alındı."