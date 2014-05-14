Soma'da AKP ilçe binası tahrip edildi

Soma'da meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden ve yaralanan madencilerin yakınları, 274 işçinin hayatını kaybetmesi ve 100'den fazla işçinin hala madenden çıkarılamaması nedeniyle, bölgede incelemelerde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyete tepki gösterdi.

Bölge halkı AKP Soma İlçe teşkilatı bürosunu da tahrip etti. Büronun camları ve çerçeveleri kırılırken içerideki eşyalarda dışarı atılarak kullanılamaz hale geldi. Polis olay sonrası bina etrafında güvenlik önlemi aldı.