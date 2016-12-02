Soma'da 300 kişi tarafından linç edildiler, sanık oldular!

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından yakınlarını kaybeden aileleri ziyarete gelen ve burada 300 kişilik grubun saldırısına uğrayan Kamil Kartal, Başaran Aksu ve işçi Onur Uzun hakkında dava açıldı.

Sosyal Haklar Derneği (SHD) üyesi olan sendika uzmanı Kamil Kartal, Umut Sen aktivisti Başaran Aksu ve işçi Onur Uzun’un 2 Eylül 2014’te saldırıya uğramalarının ardından açılan davanın bugün görülen ilk duruşmasında Avukat Özgür Karaduman hazır bulundu.

Kartal, Uzun ve Başaran mahkemede yaptıkları savunmada, “yargılanması gerekenin söz konusu saldırıyı organize edenlerin arkasındaki ilişki olduğunu” söyledi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme Avukat Özgür Karaduman’ın olay gününe ait görüntülerin araştırılması yönündeki talebini kabul ederken, saldırıyı organize eden şahsın olay gününe ait telefon kayıtlarının dinlenmesine ilişkin talebi ise reddetti. Duruşma, ek yazılı savunmaların verilmesi için 28 Şubat 2017’ye ertelendi.

Duruşmaya, Soma maden işçileri, katliamda hayatını kaybeden işçilerin yakınları, Sosyal Haklar Derneği, Kınık’tan maden işçileri, Umut Sen üyeleri de destek verdi.

"Zamanlama manidar"

Meryem Yıldırım’ın İleri Haber’de yer alan haberine göre, 2 yıl önce yaşanan saldırıyı ve dava sürecinde yaşananları anlatan Başaran Aksu, saldırının maden faciasının meydana gelmesinde ihmali bulunan Türkiye Maden-İş sendikasından Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Devrimci Maden İşçileri Sendikası’na (Dev Maden Sen) doğru yoğun bir üyelik akışının olduğu dönemde geldiğini ifade etti. Aksu “Yerelde maden işçilerinin geceli gündüzlü eylemlerin sürdüğü bir atmosferde saldırı geldi” dedi.

“Saldırı sonrasında Türkiye Maden İş Şube yönetimi istifa etmek zorunda kalmıştı” diyen Aksu, söz konusu şube yöneticilerinin saldırıdan 5 ay sonra Türk İş Genel Merkez’ine geldiğini ve Soma Holding’in denetimine girdiğine işaret etti. Aksu, “Saldırıyı oradaki rant düzenini korumak kollamak gibi sembolik bir şey olarak yaptılar ve sonuç aldılar” dedi.

300 kişi 3 kişiye saldırdı, darp raporunu saldırganlar aldı

“300 kişinin 3 kişiye saldırdığını, mağdurların yargılandığı davada saldırganların rapor aldığını” anlatan Aksu, sanık sandalyesinde oturtulmalarına tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

13 Mayıs’ta 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği katliamdan 4 ay sonra faciada yaşamını yitiren maden işçisi Metin Keskin'in ailesinin evine taziyeye giden ve Dev Maden Sen’e örgütlenme çalışması yürüten sendika uzmanı Kamil Kartal, Başaran Aksu ve maden işçisi Onur Uzun, kalabalık bir grubun saldırısına uğramıştı. Saldırganların Türkiye Maden-İş ve İmbat Madencilik yöneticileri tarafından “Bunlar kızıl, terörist” gibi söylemlerle kışkırtıldığı öne sürülmüştü.

Türkiye’nin birçok bölgesinde çalışma yapmış olan tecrübeli sendika uzmanı Kamil Kartal ile Başaran Aksu, 13 Mayıs Soma katliamından sonra, Soma'da maden işçilerinin kendi komitelerini oluşturması ve hakları için mücadele etmesine dönük örgütlenme çalışması yürütüyordu.