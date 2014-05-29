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Soma'da 14 işçi eğitimde görünüyormuş

Hayatını kaybeden 14 işçi 3 gün önce işe başladı ve kazanın olduğu 13 Mayıs günü eğitimdeymiş gibi gösterildi

29 Mayıs 2014 09:48

Soma'da hayatını kaybeden 301 madenciden 14'ünün işe 3 gün önce başladığı ve eğitimdeymiş gibi gösterilerek çalıştırıldığı ortaya çıktı.
    
Soma Kömür İşletmeleri'nde hayatını kaybeden işçiler arasında, hiç eğitim almadan ocağa giren işçiler olduğu Soma Holding'in kayıtlarıyla da belgelendi.

Miray Akdağ Uluç'un ntvmsnbc'deki haberine göre, holdingin "Kurs takip yoklama çizelgesi"ne göre; hayatını kaybeden 14 işçi 3 gün önce işe başladı ve kazanın olduğu 13 Mayıs günü eğitimdeymiş gibi gösterildi.

Edinilen bilgiye göre, işçilerin madene girmeden önce 5 gün eğitim alması gerekiyor.

Söz konusu eğitimde, gaz maskesi kullanımı ve olası bir kazada kaçış planı öğretiliyor.

Soma Holding'in maliyetleri bu eğitimleri yaptırmayarak maliyetleri düşürmeye çalıştığını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, belgeyi NTV'ye değerlendirdi.

Özel şunları söyledi:

"İlk önce 5 gün süreyle maden dışında eğitim verilmesi gerekiyor. Bu işçilerin burada da görüldüğü gibi işe giriş tarihleri 10 Mayıs 2014. 10-11-12 ve 13 mayıs günleri de karşılarında çarpı var ama Sanki eğitimdeymiş gibi görünüyorlar. Ama bu çocuklar eğitimde olsalar madende olmamaları gerekiyordu.

Önceki yıllarda madene girenlerle konuştuğunuzda, 5 gün eğitim aldıklarını söylüyorlar. Son bir yıl içinde işe alınanlar ise eğitim almadıklarını madenin kapısında 1 saat kadar bir şeyler anlattıklarını ama 5 gün boyunca eğitim almış gibi imza attıklarını söylüyorlar. Çizelgeye göre sınava girecekleri günün karşılığı boş. O gün sınava girmemişler çünkü hepsi mezara girdiler." 

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