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Ekonomi

Soma’da 100 ton altın rezervi bulundu

Mevcut rezervin yüzde 14'üne denk

11 Kasım 2015 13:25

Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Manisa Soma'da, 100 ton altın rezervi bulunduğunu açıkladı. Bulunan altının ülke ekonomisine katkısı ise 2,5 milyar dolar civarında olacak.

 

NTV’nin haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Soma'da 100 tonun üzerinde altın rezervi bulunduğunu açıkladı. Alaboyun, Soma'nın Kiraz Köyü'nde keşfedilen ocakta altının yanı sıra bakır, kurşun ve çinko olduğunu da belirtti.

 

Mevcut rezervin yüzde 14'üne denk

 

Ocakta 100 ton altın potansiyeli olduğunu belirten Bakan Alaboyun, Türkiye'nin altın rezervinin 700 ton civarında olduğunu, bulunan altın ocağının Türkiye'nin mevcut rezervinin yüzde 14'üne denk geldiğini belirtti. Bulunan altının Türkiye ekonomisine katkısı ise 2,5 milyar dolar civarında olacak.

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