Soma yararına yapılan maçta satılan 40 bin biletin 12 bini kaçak!

İzmir'de yıllardır bir türlü çözülmeyen "kaçak seyirci" sorunu, Galatasaray ile son La Liga şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Atletico Madrid'in, Soma yararına oynadığı maçta bir kez daha gündeme geldi.Atatürk Stadı'nda kale arkaları dışında açık tribünün tamamen, kapalı tribünün büyük ölçüde dolduğu karşılaşmayı yaklaşık 40 bin futbolsever izlerken, sadece 28 bin 653 bilet satıldığının açıklanması, şaşkınlık yarattı.

Biletlerin 45, 60 ve 90 TL'den satıldığı müsabakada 10-12 bin arası kaçak seyirci olduğu ve bunun da Soma'ya yapılacak yardımda en az 700-800 bin TL'lik kayba yol açtığı belirtildi.

Kulüp çalışanları, teşkilat personeli, özel ve resmi güvenlik görevlilerinin eş, dost ve yakınlarını çeşitli kanalardan stada sokmasının önüne geçilemediğini ancak asıl sorunun turnikelerden kaynaklandığını savunan bir yetkili bu konuda önlem alınmasını istedi. Söz konusu yetkili, "Atatürk Stadı'nın turnikeleri biletlerdeki barkodu okuyamıyor. Bu yüzden kapılarda yığılma olunca, izdihamın büyümesinden çekinen güvenlik görevlileri, biletleri okutmadan seyirciyi içeriye alıyor. Turnikelerin çağın teknolojisiyle uygun yapılması ve biletlerin de bu sisteme uyumlu basılması şart. Aksi takdirde kaçak önlenemez" dedi.

Arda'dan Ege'ye teşekkür

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında Soma'ya yardım amacıyla oynanan maçın gerçekleşmesinde büyük payı bulunan İspanyol ekibinin Türk yıldızı Arda Turan, karşılaşmaya ilgi gösteren Egeli futbolseverlere teşekkür etti. Ma den kazasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine bir nebze olsun destek vermekten mutluluk duyduğunu söyleyen Arda, "İzmirliler ve Ege'nin kentlerinden gelenlere, bu sıcakta stadı doldurdukları için minnetarız. Ayrıca bana ve takımıma gösterilen ilgi için de teşekkür ediyorum. Bu organizasyona katkı sağlayan herkese minnettarım" diye konuştu.