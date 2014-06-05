'Soma tasarısından eski maden mağdurları da yararlansın'

Soma’da 301 işçinin öldüğü facianın ardından madencilerin çalışma koşullarında iyileştirmeler içeren düzenlemeden yararlanmak isteyen Zonguldak’taki madenlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nun dünkü toplantısına davet edildi. Ancak salonun yetersiz ve gelenlerin çok olması üzerine komisyon kapısında bir süre gerginlik oldu. Aileler, salona giremeyince tepki gösterdi. Komisyon salonu girişinde ellerinde fotoğraflarla durumu protesto eden aileler, düzenlemelerin ve yapılan yardımların Soma için yapıldığını, kendilerinin de bu haklardan yararlanmak istediklerini söyledi. Aileler, ayrı bir salona alındı. Komisyon Başkanı Recai Berber, ailelerle görüştü ve iki madenci yakını aileleri temsilen salona alındı.

3.5 yaşındaki kızıyla geldi

Rıza Özel'in Radikal'deki haberine göre, eşi Satılmış Arslan’ı 7 Ocak 2013’te 8 işçinin öldüğü Kozlu’daki olayda kaybeden Çiğdem Arslan ile eşi Ekrem Akkaya’yı 17 Mayıs 2010’da 30 kişinin yaşamını yitirdiği Karadon’daki kazada kaybeden Yeter Akkaya, komisyonun arka sıralarında görüşmeleri izledi.

3,5 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte komisyona gelen Yeter Akkaya, eşinin ölümünün hemen ardından TTK ve işletmeci şirket Yapı-Tek hakkında dava açtığını söyledi. Davanın aradan geçen 4 yıla rağmen sonuçlanmamasından yakınan Akkaya, şunları söyledi:

“Eşimi kaybettiğimde 4 aylık evli, 1,5 aylık hamileydim. Aradan 4 yıl geçti, dava halen bitmedi. 730 lira maaş veriyorlar. Evim kira, bir de kızım var, bu parayla geçinmeye çalışıyorum. 30 kişinin öldüğü kazada 4 yıldır bitmeyen mahkeme, 301 kişi için ne olacak bilmiyorum. Biz de eşlerimizi madenlere gömdük. Bize de sahip çıkılsın.”

4 yıldır süren Karadon davası yine ertelendi

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında yerin 540 metre altında 2010 yılında meydana gelen grizu patlamasında 30 taşeron işçisinin ölmesiyle ilgili ceza davasının 14’üncü duruşması 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 28 kişinin, 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada mahkeme heyeti yeni bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığı belirtilerek duruşma ertelendi. Ölen madencilerin yakınları, karara tepki gösterdi.