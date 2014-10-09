Soma protestosunda üniversiteye işgale 21 yıl hapis istemi

Geçen Mayıs ayında yaşanan Soma faciasını protesto ederken Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümü ek binasını işgal eden öğrencilere, eğitim öğretim hakkına engel olmak, kamu malına zarar vermek, görevi yaptırmamak için direnme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Kanunu'na muhalefet ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan 21'er yıl olmak üzere toplam 798 yıl hapis cezası istendi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Ege Üniversitesi kampüsü içinde bir grup öğrenci, geçen 22 Mayıs'ta, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin yanı sıra Berkin Elvan'ın da ölümünü protesto etmek için açıklama yapmak üzere toplandı. Bu sırada, hem üniversite yönetiminin, hem de polisin kendilerine sürekli baskı uyguladığını dile getiren öğrenciler, ilk olarak Edebiyat Fakültesi içerisindeki öğrencileri dışarı çıkardıktan sonra kapıları zincirlerle kapattı. Ardından aynı grup bu kez de Yabancı Diller Bölümü'ne gidip buradaki öğrencileri dışarıya çıkardıktan sonra kapıları yine zincirlerle kapattı.



Yabancı Diller bölümü ek binasını işgal ettiklerini açıklayan öğrenciler, üç katlı binanın koridorları ile merdivenlerine sınıflardaki sandalye ve masalarla barikat kurdu. İçeri giriş, çıkışları pencerelerden yapan öğrenciler, okulun duvarlarına sprey boyayla 'İşgal', 'Soma' ve 'Berkin' yazıları da yazdı.

Çatıya çıkan öğrencilere gece baskını

Gün boyu süren görüşmelere rağmen eylemlerini gece de sürdüren öğrencilere, çevik kuvvet polisleri ve diğer polis ekiplerin de desteğiyle, gece saat 01.00 sıralarında, müdahale edildi. Müdahale sırasında ekiplere bir polis helikopteri de havadan destek verdi. Polisin geldiğini gören bazı öğrenciler binanın çatısına çıktı. Çatıya çıkan öğrenciler, polise kiremit attı, gruba biber gazıyla müdahale edildi. Çatıdaki öğrencileri de yakalayıp indiren, binayı boşaltan polis, 38 kişiyi gözaltına aldı. İşgalin ardından mahkemeye sevk edilen öğrencilerin tamamı serbest bırakıldı.

Neyle suçlanıyorlar?

Geçen 22 Mayıs'ta yaşanan işgalden yaklaşık 4 ay sonra soruşturmasını tamamlayan savcı, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. İddianamede, öğrencilerin her biri için, eğitim öğretim hakkına engel olmak, kamu malına zarar vermek, görevi yaptırmamak için direnme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Kanunu'na muhalefet ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan 21'er yıl olmak üzere toplam 798 yıl hapis cezası istendi.



Öğrencilerin avukatlarından Dinçer Çalım, iddianamenin maddi hatalarla dolu olduğunu, kimin neyle suçlandığının bile belli olmadığını öne sürdü. Kendilerinin gerekli itirazları yapacaklarını, öğrenciler için bu kadar yüksek cezaların istenmesinin korkunç olduğunu dile getirdi.