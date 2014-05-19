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Soma protestosunda 16 yaşındaki genç başından yaralandı

Ankara'da Soma faciası protestolarında polisin müdahele ettiği sırada başına ses fişeği isabet eden 16 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

19 Mayıs 2014 17:07

Ankara'da Soma faciasını protesto etmek isteyen gruplara yönelik polisin sert müdahalesi sonucu 16 yaşındaki Ahmet Eren Başçı başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Başçı'nın başına ses fişeği isabet ettiği ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı, ancak bugün hastaneden alınan son bilgiye göre, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün gece (18 Mayıs) 22.30 sularında Ankara'nın Tuzluçayır semtinde Soma faciasını protesto etmek isteyen gruplara polis müdahale etti. Müdahale sırasında Altındağ nüfusuna kayıtlı 1998 doğumlu Ahmet Eren Başçı isimli gösterici atılan ses fişeği nedeniyle başından yaralandı. Olay sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başçı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ancak daha sonra durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, fişeğin gürültü çıkarması ve korkutma amaçlı havaya doğru atılması gerekirken göstericilere doğru atılmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Başçı'nın gösteriler sırasında atılan ses fişeği nedeniyle başından yaralandığına ilişkin doktor raporunun da bulunduğu öğrenildi.

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