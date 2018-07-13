Soma madencileri için 'adalet' arayan ailelerin yürüyüşü İstanbul'da

Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleşen ve 301 madencinin hayatını kaybetmesine sebep olan faciaya ilişkin davada sorumluların yeterli cezayı almadığını savunan Soma 301 Madenciler Yardımlaşma Derneği üyelerinin 'adalet için' sloganıyla başlattığı yürüyüş bugün İstanbul'a ulaştı. Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda saat 20.00'de gerçekleşecek Adalet Forumu'na çok sayıda sendika ve dernek destek verecek.

Soma davasında işletmeci firmaya açılan davanın karar duruşması çarşamba günü görüldü. Maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Soma 301 Madenciler Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, mahkemenin verdiği kararları protesto ederek 'adalet için' sloganıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gitmek üzere yürüyüşe başlamıştı. Yürüyüşün ilk durağı olan Çanakkale'ye dün ulaşan madenci yakınları "Evlatlarımız geri gelmeyecek biliyoruz. Fakat başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin diye bu yola çıkıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Yürüyüşün ikinci durağı İstanbul

Çanakkale İskele Meydanı'nda dün yapılan protestonun ardından yola çıkan grup bugün İstanbul'a ulaştı. Silivri Cezaevi önünde basın açıklaması yapan aileler, davanın avukatları arasında yer alan ve şu anda tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı'nın serbest bırakılması talebi ile Silivri Cezaevi önünde olduklarını söylediler.

"Selçuk Kozağaçlı bizi dava boyunca yalnız bırakmadı. Bugün biz de onun yanına geldik." açıklamasını yapan grubun İstanbul'daki son adresi Beşiktaş ilçesinde Abbasağa Parkı olacak. Saat 20.00'de gerçekleşecek adalet forumuna çok sayıda sendika ve dernek destek verecek.

Davada ne olmuştu?

301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları vermişti. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etmişti.