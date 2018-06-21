Soma maden faciası davasına sanıklar ifade verdi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın 22\'nci duruşmasına, üçüncü oturumla devam edildi. Sanıklar savunma yapmayı sürdürdü.

Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından açılan, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ceza davasının 22\'nci duruşmasının üçüncü gününde sanıklar savunma yapmayı sürdürdü. Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile şirketin Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı\'nın savunmalarını yapmalarının ardından bugün de madende teknik nezaretçi olarak görevli Maden Mühendisi Ertan Ersoy savunma yaptı. Şehit madenci yakınlarının ilgi göstermediği duruşmada, söz verilen sanıklardan Ertan Ersoy, 480 sayfalık savunmasını slayt gösterisi eşliğinde yaptı. Ersoy, yaklaşık 3 yıldır devam eden davada olayın nasıl yaşandığının belirlenemediğini ve halen de neden yargılandıklarını bilmediklerini söyledi. Ersoy, savunmasında şunları söyledi:

\"Gönül isterdi ki kazanın nedeni belli olsun. Biz de hangi suçtan ve nedenden yargılandığımızı bilelim. Savcı mütalaasında birinci ve ikinci bilirkişi raporları senaryo ve kurgu üzerine hazırlanmış. Bilimsel bir dayanakları yok. Raporlarda kazanın oluş nedeni ile ilgili net bir şey de yok. Kurgular üzerine yazılmış raporlar. Mütalaada bile halen olayın nasıl olduğu belli değil. Özellikle madende kaza öncesi iş güvenliği ve sağlığı konusunda görevi yerine getirmemekle suçlanıyorum. Benim iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili görev ve yetkim zaten yok. Madencilik Faaliyetleri ve Uygulama Yönetmeliği\'nde teknik nezaretçinin görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bu görev ve yetkiler içerisinde benim iş sağlığı ve güvenliği görevim yok. Belirtilen kusurların hiçbirinde teknik nezaretçiyi ilgilendiren bir husus yoktur. Bu nedenle üzerime atılan suçları kabul etmiyorum.\"

Ersoy\'un savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

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