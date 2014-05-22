Soma Kömür'ün mal ve hesaplarına tedbir konulması için başvuru

Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiden biri olan Mustafa Kocabaş’ın ailesi adına avukat Hakan Kahraman, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin tüm mallarına ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulması için mahkemeye başvurdu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Taylan Yıldırım’ın haberine göre, Soma’da geçen hafta meydana gelen olayda madende çıkan yangın sonucunda 301 bir işçi hayatını kaybetti 486 işçi yaralandı. Faciayla ilgili adli soruşturmada da Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. yönetim kurulu başkanı Can Gürkan’ında aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Bu arada ilginç bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Kocabaş’ın ailesi adına Avukat Hakan Kahraman, ölen Mustafa Kocabaş’ın babası ve annesi adına maddi ve manevi tazminat davası açtı. Avukat Kahraman ayrıca Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin tüm banka hesaplarına menkul ve gayrimenkullerinin üzerine ve ticaret sicil müdürlüğündeki şirket hisselerinin devrini önleyici tedbir kararının verilmesini mahkemeden talep etti. Avukat Hakan Kahraman, mağdur olan müvekkillerinin hakları için hukuksal yollardan sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.