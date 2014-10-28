Soma Komisyonu Eynez'de kaza mahalline inecek

TBMM Soma Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, 301 madencinin hayatını kaybettiği Eynez Maden Ocağı'nda daha önce hiç kimsenin giremediği, olayın başladığı yer olarak bilinen kaza mahallinde, 30 Ekim perşembe günü inceleme yapacak. Kazanın çıkış noktası olan 150 metrelik alanda en az 200 madencinin öldüğü tahmin ediliyor. Meclis Komisyonu, bir ay önceki incelemesinde buradaki göçükler nedeniyle inceleme yapamamıştı.

CHP: Cinayet yerini görmeden rapor yazılamaz

CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz ve Hasan Ören, kazanın çıkış yeri incelemeden komisyon raporunun yazılamayacağına dikkat çekti. Sakine Öz, bu alanın görülmemesi ve incelenmemesi nedeniyle kazayla ilgili senaryolar üzerinden yanlış değerlendirmeler yapıldığını hatırlattı ve "Uzmanlar eşliğinde inceleme yapılacağı için somut şeyler elde edebileceğiz" dedi.

Ören: Cinayetin işlendiği yeri göreceğiz

Hasan Ören , "Cinayetin işlendiği yeri göreceğiz" derken, bu 150 metrelik galerinin incelenmesinin 'düğümü çözmek' anlamına geldiğini söyledi. İncelenecek alanın bir ay önce yapılan incelemede tahta bariyerle çevrildiğini anlatan Ören, " yangın var mı o alanda" sorusuna 'Olduğunu sanmıyorum' yanıtı verdi. Ören, "Burası incelenmeden, bu kazanın düğümü çözülemezdi. Şimdi o yapılacak" diye konuştu.