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Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, Vali Yardımcısı olarak İstanbul'a atandı

Atçı, 2 Eylül 2013'ten bu yana Soma'da bu görevi sürdürüyordu

29 Haziran 2015 19:02

Manisa'nın maden faciasıyla sarsılan ilçesi Soma'nın Kaymakamı Bahattin Atçı, Mülki İdare Amirleri 2015 kararnamesiyle İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Mülki İdare Amirleri kararnamesi 28 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnameye göre Soma Kaymakamı Bahattin Atçı İstanbul Vali Yardımcılığı'na atandı.

Atçı'nın yerine Yalvaç Kaymakamı Ahmet Altıntaş getirildi. Atçı, 2 Eylül 2013'ten bu yana Soma'da bu görevi sürdürüyordu.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme Kaymakamı İnci Sezer Becel ise Çatalca Kaymakamlığı'na atandı. Bozyazı Kaymakamı Mustafa Erkayıran Çeşme Kaymakamlığı'na getirildi.  İzmir'in İlk kadın kaymakamı olarak tarihe geçen Çeşme Kaymakamı İnci Sezer Becel, bu kez İstanbul'un ilk kadın kaymakamı oldu.

 

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