Soma katliamında eşini kaybeden Havva Şen: Bize mahkemede bile "Konuşma hakkınız yok" deniyor!

İki yıl önce Soma katliamında 10 yıldır madende çalışan 37 yaşındaki eşi Gaffur Şen’i kaybeden Havva Şen, "Devlet her zaman zenginin yanında. Fakirin, ezilirken, kimse yanında olmazken, zengin isen arkanda insan çok oluyor. Bizim gücümüz bunlara yetmiyor. Hâkim dahi bizleri susturuyor. ‘Sizin konuşma hakkınız yok’ diyor" tepkisi gösterdi.

Türkiye’nin yaşadığı en büyük iş kazalarından biri, bundan iki yıl önce Manisa’nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait Eynez maden ocağında meydana geldi. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’dan gelen ‘kara’ haberle Türkiye’nin yüreğine ateş düştü. Tek gayeleri alın teriyle evlerine ekmek götürmek olan madencilerin 301’i yerin metrelerce altında can verdi. Olayda 162 madenci yaralanırken 433 çocuk yetim, 255 kadın dul kaldı. Facia ile ilgili 8’i tutuklu 46 sanıklı davanın ilk duruşması 13 Nisan 2015 tarihinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Bugüne kadar duruşmalarda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tanıklar, şehit madenci aileleri ve yakınları dinlendi. Beşinci duruşmanın son celsesinin ara kararında tutuklu sanıklardan maden mühendisi Yasin Kurnaz ile Hilmi Kazık tahliye edildi. Tutuklu sayısı 6’ya düştü. Asıl sorumlu olarak gördükleri bakanlık yetkilileri ve müfettişlerin yargılanmaması, madenci yakınlarının adalete olan güvenini sarstı. Son olarak 12 Nisan’da başlayan 7. duruşma dört gün sürdü ve 8. duruşma 14 Haziran 2016 tarihine ertelendi. Geçen iki yılda ailelerin acısı bir nebze olsa azalsa da çocukların baba, eşlerin koca, anne ve babaların evlat özlemi ve hasreti artarak devam ediyor.

Yeni Hayat gazetesinden Mustafa Kuşen'in haberine göre, faciada 10 yıldır madende çalışan 37 yaşındaki eşi Gaffur Şen’i kaybeden Havva Şen (35), geride kalan iki yılın acıyla ve özlemle geçtiğini söylüyor. Havva Şen, eşinin ardından yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Eşimi kaybedince düzenimiz bozuldu. Yeni yeni kendimi toparlıyorum. Psikolojim bozuldu. Hiç beklemediğimiz bir anda onu kaybettik. Kendimi rüyada hissettim. Hep ‘Allah’ım beni bu rüyadan uyandır’ dedim. Eşimin yerini hiçbir şey doldurmuyor. Hayaller yaşıyoruz geri gelir mi diye.”

Eşinin mezarını kızı Sıla (9) ile birlikte sık sık ziyaret ettiğini anlatan Havva Şen, “Kuru toprağını sevip sevip geri geliyorum.” dedi. Havva Şen, ihmal konusunda şunları söylüyor:

“Çok ihmal vardı. İhmal olmasaydı bu kadar insan hayatını kaybetmezdi. Bize bu acıyı yaşatan ve bu olayda suçu olan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Devlet her zaman zenginin yanında. Fakirin, ezilirken, kimse yanında olmazken, zengin isen arkanda insan çok oluyor. Bizim gücümüz bunlara yetmiyor. Hakim dahi bizleri susturuyor. ‘Sizin konuşma hakkınız yok’ diyor.”

"Madencinin fıtratında bu var, dediler"

Facianın olduğu maden ocağında 36 yaşındaki eşi Ali Kavas’ı kaybeden iki çocuk annesi Gülten Kavas (38) da acının yerini hasret ve özleme bıraktığını ifade ediyor. “Gündüz çocuklar uğraşırken eşinin yokluğunu çok hissetmiyorsun. Evde yalnız kaldığımda ve gece çocuklar yattıktan sonra bir bardak çay koyuyorum o dahi boğazımdan geçmiyor.” diyen Gülten Kavas, şöyle devam ediyor:

“Önceleri acımız daha fazlaydı ama acı artık bitti. Şimdi özlem ve hasret başladı. Eşimi çok özlüyorum. Kızım 15 yaşına girdi. 9 yaşındaki oğlum ‘babam olsaydı şunu yapardık, bunu yaşardık’ diyor. Benim eşim orada üç günlük işçiydi. O madende üç günlük eşime neden kurs vermediler. Devlet bize ne verdi? ‘Madencinin fıtratında bu var’ dediler."

"Gözyaşlarım kurudu"

Mezar ziyaretinde çocuklarım babasının mezar taşına sarılarak hasret gideriyor. Taştan topraktan ses gelmiyor. Ağlamaktan gözyaşlarım kurudu. Bize bu acıyı yaşatmaya ne hakları vardı? Evde istemiyorum para da istemiyorum. Ben eşimi istiyorum, çocuklarım babasını istiyor. Ben paranın pulun peşinde değilim. Ben adaletin yerini bulması peşindeyim. Türkiye’de adalet varsa, hepsi cezasını çekmeli. Benim 9 yaşımdaki oğlum ‘Sen davaya gitmezsen, takip etmezsen babamın kemikleri sızlar.’ diyor.”

CHP'li Özgür Özel:

İktidar Soma’yı unuttu, unutturdu

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, iktidarın Soma’da yaşanan faciayı unuttuğunu, millete de unutturduğunu dikkat çekti. Soma faciasında asıl sorumluların yargı önüne çıkarılmadığını anlatan Özel, özetle şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de gördüğüm en güçlü ve acımasız lobi maden lobisi. Bunu da maden baronları yönetiyor. Faciadan sağ kurtulan işçiler ise işsizlikle boğuşuyorlar ve hâlâ daha tazminatlarını da alamadılar. Soma’nın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından hiçbir adım atılmadı. 2 yıl önce Soma Eynez maden ocağı ne kadar güvenli ise, bugün diğer tüm madenler ancak o kadar güvenli! Değişen hiçbir şey yok. Madenlerde her an yeni facialar yaşanabilir. Cerilen sözlerin çok azı tutuldu. Soma’da siyaset-sermaye ve sendika üçgeni 301 madencimizi mezara göndermiştir. Faciasının asıl sorumluları Soma Kömürleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve TKİ’dir. Ama şu anda bu dosya asıl faillerinden uzaklaştırıldı. Çünkü, eninde sonunda bu iş kendilerine hatta en tepe noktasındaki kişiye kadar ulaşacak.”