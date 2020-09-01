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Soma Katliamı davasında 18 yıl ceza alan 2 kişi 'infaz paketi'yle tahliye edilecek

01 Eylül 2020 20:43

301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma'daki katliamın sorumlusu olan ve 18 yıl 9 ay ceza alan Akın Çelik ve Ertan Ersoy, infaz düzenlemesiyle hapisten çıkıyor.

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