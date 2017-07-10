Soma katliamı davası için 301 imza

Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 maden işçisinin ölümüne neden olan kazanın mahkeme süreci devam ederken, mahkeme başkanının değiştirilmesine yönelik tepkiler sürüyor.
Oda Tv'nin haberine göre, kararın açıklanmasına az kalmışken böyle bir değişikliğin yapılması davada çıkacak sonuca şüphe duyulmasına neden oldu.
Bu kapsamda 301 aydın, gazeteci ve yazar mahkeme başkanı ve kıdemli üyenin kararnameyle Soma katliamı davasından alınmasına tepki gösterdi. Bir metin imzalayan 301 isim, “Bizler de aşağıda isimleri olan 301 kişi olarak, 2017 Yaz Kararnamesi ile görev yeri değiştirilen heyetin göreve iadesini, davaya başlayan ve dosyayı bilen hakimlerin karar vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İşte yapılan o açıklama ve imza atan isimler:
“Maktul mağdur ve sanık sayısı çokluğu ile; bin civarında tanığın ifadesiyle; ortalama 500 sayfalık bilirkişi raporlarıyla; teknik detaylara hakim olunması oldukça uzun zaman alan bu davanın mahkeme heyeti 2017 Yaz Kararnamesi ile görevinden alınmıştır. Böylece, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aytaç Ballı ve üye hakimi Esra Dokur’un görev yerlerinin değiştirilmesi ile dosyayı başından itibaren takip eden hakim kalmamıştır.
Toplumsal vicdanı yaralayan bir katliam ile ilgili yürütülen yargılamada delillerle doğrudan temas etmeyen hakimlerin, dosyadaki belgeleri okuyarak karar vermelerinin adil yargılanmayı sağlayamayacağı endişesi hakimdir.
Bu sebeple, davalarının peşinde olan Somalı aileler, 7 Temmuz 2017 Cuma günü Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yapacakları başvuru ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6. maddesi ve Anayasamızın 36. maddesi uyarınca adil yargılama talebinde bulunacaklar ve görev değişikliği kararına itiraz edeceklerdir.
Bizler de aşağıda isimleri olan 301 kişi olarak, 2017 Yaz Kararnamesi ile görev yeri değiştirilen heyetin göreve iadesini, davaya başlayan ve dosyayı bilen hakimlerin karar vermesini istiyoruz."
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