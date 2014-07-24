Soma iftarında yemek gelmeyince kriz çıktı

Manisa'nin Soma İlçesi'ndeki maden faciasında hayatını kaybeden madenci aileleri için Beşiktaş Belediyesi tarafından verilecek evlerin kura törenine yemek krizi damga vurdu. İftar saatinin gelmesine rağmen yemek gelmeyince şehit madencilerin aileleri isyan ederken bazı aileler çekiliş törenini terk etti. Yapılan çekiliş sonrasında 30 evin anahtarı, şehit madenci ailelerine verildi.

İstanbul'un Beşiktaş İlçe Belediyesi, maden faciasında hayatını kaybeden ailelerin yakınlarına verilmek üzere Soma İstasyon Zafer Mahallesi'nde Belkent Lojmanlarının içinde yer alan 4 blok satın alındı.



Şehit madencilerinin ailelerinden evi olmayanları tespit eden Beşiktaş Belediyesi 30 daireyi sahiplerine teslim etmek için Soma Hükümet Meydanında iftar yemeği eşliğinde kura çekiliş töreni düzenledi. Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar, Soma İlçe Belediye Başkanvekili Sabır Tuna, Soma Kaymakamı Bahattin Atçı ve şehit madencilerin yakınları katıldı.

İftar saatinde düzenlenen programda iftar yemeklerinin dağıtımı gecikti. Oruç tutan madenci aileleri ezanın okunmasına rağmen oruçlarını açamadı. Yaklaşık 20 dakika bekleyen madenci aileleri protokol üyelerine yemek dağıtıldığını görünce daha da sinirlendi. Olaya tepki gösteren aileler, tepki göstererek töreni terk etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar töreni terk eden aileleri ikna etmek için madenci aileleriyle konuşsa da başarılı olamadı. Başkan Haznedar, sorunun tamamen yemek şirketinden kaynaklandığını, kendilerinin hatasının olmadığı dile getirdi. Soma Kaymakamı Bahattin Atçı ise yemek dağıtan şirket yetkililerin yanına giderek, tepkisini dile getirdi.

Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar, Soma Kaymakamı Bahattin Atçı'ya evleri almalarında yardım ettiği için teşekkür etti. Başkan Haznedar, iş kazası avukatlığı yaptığını hatırlatarak, bu kazaların çok iyi bildiğini belirterek, facianın olduğu gece Soma'da bulunduklarını ifade etti. Haznedar, "Bir el tutmazsanız sırat köprüsünden geçemezsiniz. Milletin rızasını almak için biz buralardayız. Beşiktaş'ın meclis üyeleri, muhtarlarıyla birlikte buradayız. Bir duanızı alıp Allah razı olsun dedirtmek için geldik" dedi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için ayrılan kaynağın Soma'ya aktarıldığını kaydeden Başkan Haznedar, acıları paylaşmak için bu kararı aldıklarını dile getirdi. Haznedar, "Bu kaynak 30 dairenin alımı için harcandı. 30 anahtarı alacaksınız, 15 tanesinin içinde mobilyası, perdesi her şeyi hazır. Evinize gidip kalacaksınız. Diğer 15 tanesinin hazırlıkları devam ediyor, tapuları sizlere verilecek" diye konuştu. Beşiktaş ilçesi ve Soma arasında 40 yıl hatrı olan bir bağın kurulduğunu ifade eden Haznedar, bu bağın sürekli olacağını söyledi.

Kura çekildi

Konuşmaların ardından madenci ailelerine verilecek 30 evin kura çekiliş töreni yapıldı. Belediye Başkanı Haznedar, noter eşliğinde ilk kurayı çekti. İlk isim hayatını kaybeden madenci Sefer Hazar'ın eşi Hatice Hazar oldu. İkinci isim de Mehmet Çelik'in babası Mehmet Ali Çelik, üçüncü de Koray Karadağ'ın eşi Seda Karadağ oldu. Noter eşliğinde yapılan çekilişten ismi çıkan aileler teker teker evlerin anahtarlarını aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar, kuradan ismi çıkmayan ailelere birer cumhuriyet altını verileceği açıklandı.

Acımız tazelendi

Kura çekiminin yapıldığı sırada kendisine ev çıkmayan madenci yakını madenci Sadık Akdağ'ın annesi Emine Akdağ, madenci yakınlarını bir umutla etkinliğe davet edildiğini ve acılarının tekrar yaşatıldığını dile getirerek, "Bizi buraya topladınız. Bizi mübarek günde böyle ağlatmayacaktınız. Ben çoğuma üniversite okuttum. Ama çocuğum madeni tercih etti. Bu evler o zaman kimseye verilmesin. Yapılan hak değildir. Bizimle oynamayacaklardı" diye konuştu. Şehit madenci annesi daha sonra yakınlarıyla birlikte töreni terk etti. Tören sonunda kuradan evleri çıkanlar toplu fotoğraf çektirdi.

Kurada çıkan eve ziyaret

Kura çekiminden sonra Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar ve Soma İlçe Emniyet Müdürü Nebi Özerdem, kurada ev almaya hak kazanan maden şehitlerinden Ömer Elibol'un eşi Fatma Elibol'u yeni evinde ziyaret etti. Evin büyük kızı Sema Elibol, gelen ilk misafirlere kahve ikramında bulundu. Yeni evlerine kavuşan Elibol ailesi daha önce evleri olmadığı için kirada oturduklarını ve böyle bir eve geldikleri için mutlu olduklarını belirtti. Anne Fatma Elibol, kendilerine böyle bir evi veren başta Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar'a, Soma Kaymakamı Bahattin Atçı'ya teşekkür etti.