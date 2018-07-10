Soma için adalet | "Amcanın bastonu var, gitmiyor; nöbette, adalet yerini bulsun diye..."

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Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili davada karar duruşması yarına ertelendi. Madenci yakınları, hakimin rahatsızlığı gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesine tepki göstererek adliye önünde ‘adalet nöbeti’ başlattı. Soma Katliamı Davası’nın karar duruşması 11 Temmuz saat 09:00’da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Polis, ailelerin 9 Temmuz’da açıklanması beklenen kararın ertelenmesinin ardından duruşma salonunun önünde başlattığı nöbetin sonlandırılması için birçok kez girişimde bulundu ancak aileler gece de nöbetlerini devam ettirdi. Soma’da bulunan fotoğraf ve video aktivist Kazım Kızıl* da, gece nöbete devam edenlerden birinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kızıl, mesajına şu notu düştü:

“Amcanın bastonu var. Kaç yaşında sormadım. Gitmiyor amca. Nöbette. Adalet yerini bulsun için. Bastonu var. Çarptım ordan biliyorum. Karpuz yedi. Sağı solu tutuldukça kalktı yürüdü. Ama gitmedi. Bastonu var söylemiş miydim? Karanlıkta sesi geliyor tık tık tık….”

Amcanın bastonu var. Kaç yaşında sormadım. Gitmiyor amca. Nöbette. Adalet yerini bulsun için. Bastonu var. Çarptım ordan biliyorum. Karpuz yedi. Sağı solu tutuldukça kalktı yürüdü. Ama gitmedi. Bastonu var söylemiş miydim? Karanlıkta sesi geliyor tık tık tık....#SomaİçinAdalet pic.twitter.com/QjvnPCs5km — Ka (@kazimkizil) July 9, 2018

*Soma'da bulunan Kazım Kızıl'ın çektiği fotoğraflara sosyal medya hesabından ulaşabilirsiniz.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ertelenen dünkü duruşma öncesi şunlar yaşandı:

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 5’i tututlu 51 sanığın yargılandığı davanın geçen haftaki duruşmasında hakim, kararın 9 Temmuz günü açıklanacağını söylemişti. Duruşma öncesi çok sayıda sivil toplum, meslek örgütü ve sendika temsilcisi, Akhisar Garı önünde toplanarak, ailelerle birlikte yargılamanın yapıldığı salona dek yürüdü.

Yürüyüşte, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman, milletvekilleri, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, HAZİRAN, Halkevi üye ve yöneticileri de yer aldı. Salon önünde sıkı güvenlik önlemleri alındığı gözlenirken, yaklaşık 2 bin 500 polisin görev yaptığı belirtildi. Yoklamayla başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, heyetteki hakimlerden birinin 'rahatsızlığı' gerekçesiyle karar açıklanmasının 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelendiği açıkladı. Bunun üzerine aileler, “hak hukuk adalet” sloganlarıyla duruma tepki gösterdi.

"Adalet yerini buluncaya kadar buradayız"

Duruşma salonu çıkışında da aileler adına açıklama yapan Avukat Can Atalay, “Bu davayı bizlerden kaçıranlara direniyoruz. adalet yerini buluncaya kadar buradayız. Soma için adalet istiyoruz. Alacağız” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, “Öyle bir tesadüf ve şüphe uyandıran bir noktaya geldi ki, aileler üye hakimin rahatsızlandığı ve karar duruşmasına gelemediği gerekçesine inanmıyorlar. Karara yaklaştıkça adaletten uzaklaşılacağı ile ilgili şüphelerin, korkuların patlama noktasıydı” yorumunu yaptı.

"Benim oğlum mezarlıkta ben tellerin arkasındayım"

Kazada oğlunu kaybeden Elmas Kaya şunları söyledi: “Çarşamba Günü Alp Gürkan Soma’ya gelmiş. Adam Çarşamba günü sendikada bir toplantı yapmış ve bu davada kimse tutuklanmayacak demiş. Oğlumu da çıkaracağız demiş. Çok doğru demiş. Benim oğlum mezarlıkta ben tellerin arkasındayım doğru söylemiş, adalet duvarda. Ben bugün bir şey çıkmayacağını biliyordum. Bu hakim buraya geldiğinde bu karar verilmişti zaten. Bu adalet de dünyada zenginlerin. Biz boşuna ağlıyoruz boşuna yanıyoruz. En büyük adalete söylüyorum artık ama sabretmem lazım, sabredeceğim.”