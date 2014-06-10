Soma için 130 dava daha

13 Mayıs'ta Soma'da yaşanan facianın ardından dün ilk kez işletme ve TKİ aleyhinde tazminat davası açılması üzerine diğer mağdur aileler de Manisa Barosu avukatlarının desteğiyle dava açmaya hazırlanıyor. Hukuki her türlü zeminde hakkını aramakta kararlı 130 ailenin TKİ ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Aleyhinde 400'er bin lira manevi tazminat davası açacakları belirtildi. Ailelerin dava dilekçelerinde, kaza sebebi olan kömür sıkışmasının daha önceki yıllarda da sıklıkla yaşandığı ve bu tehlikenin göz ardı edildiği, ayrıca işletmenin gerekli altyapı ve teknik ekipmanlardan yoksun olduğu yönünde iddialar öne sürecekleri öğrenildi.

Konuyla ilgili T24'ün sorularını yanıtlayan Manisa Barosu Başkanı Avukat Zeynel Balkız, açılacak olan davaları baroya kayıtlı avukatların hiçbir ücret talep etmeden takip edeceklerini söyledi. Balkız, Soma faciasıyla ilgili kapsamlı araştırmalarını da bir rapor halinde faciayı araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna sunacaklarını ifade etti.