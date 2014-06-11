Soma için 12 milyon lira toplandı

Soma’da 301 maden işçisinin yaşamını yitirmesinin ardından bu işçilerin geride kalan aileleri için halk seferber oldu. Başlatılan bağış kampanyası kapsamında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) 12 milyon lira toplandı. Hem yurtiçi hem yurtdışından yapılan bu bağışın ailelere nasıl dağıtılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, yapılan yardımların sadece Soma için kullanılacağını açıklamıştı. Ailelerin ihtiyaçlarının tespit edilmeye başlandığını bildiren Atalay, çocuklarının eğitimlerine katkı ya da gelecek için çocukları adına hesap da açılabileceğini ifade etmişti. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlarca birçok yardım kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyalar da toplanan paralar ise ya AFAD’a aktarılacak ya da kurumlar kendileri Soma için harcayacak. Bu kapsamda Galatasaray ’ın oyuncusu Drogba, Soma için tek başına 1 milyon Euro bağış yapmış bu para AFAD’a aktarılmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan 1 milyon 300 bin lira bölgeye kaynak göndermişti.

Genelge yayımlandı

Meltem Özgenç'in Radikal'deki haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Soma için yardım genelgesi yayımladı. Genelgede şunlar vurgulanmıştı: “Yapılacak yardımların tek elden yürütülmesi, hızlı ve sağlıklı bir biçimde kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralananlara ve madende çalışanlara ulaştırılması için, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve genelge ekinde belirtilen banka hesapları açılmıştır.”

Madencilerin mitinge katılma tarifesi

Faciayı araştırmak üzere oluşturulan TBMM Araştırma Komisyonu üyesi milletvekilleri, Soma’daki Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi’nin toplantı salonunda işçilerle bir araya geldi. Madenciler, son bir ayda, maden ocağında, sıcaklığın arttığını, gaz maskelerinin en son 5 yıl önce denetlendiğini, dile getirdi. CHP ve MHP ’li milletvekilleri işçilere mitinglere katılıp katılmadıkları yönünde sorular sordu. Mitinglerin tarifelerinin olduğunu dile getiren işçiler, maden ocağına gelen otobüslerle mitinglere taşındıklarını, bunun karşılığında da 30 TL yevmiye aldıklarını söyledi. Kendi aracıyla gittiklerinde ise, benzinli araçlar için 150 TL, LPG’li araçlar için 100 TL, aldıklarını ayrıca yemek masraflarının da şirketlerinin muhasebesinden ödendiğini açıkladı. Ak Partili milletvekilleri de Cumhuriyet Mitingleri’ne gidip gitmediklerini sordu, işçiler hayır cevabı verdi.