Soma Holding'ten üretim müdürüne: Ata Bacası ve Işık'ları yeniden üretime geçir, seni CEO yapalım

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden ocağının sahibi Soma Holding'te üretim müdürüne ilginç bir teklif yapıldı. İddialara göre Soma Holding madenlerin üretim müdürüne "Ata Bacası ve Işık'ları yeniden üretime geçir, maaşını 5 binden 20 bine çıkaralım, seni CEO yapalım" dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan ahbere göre, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma Holding'in kaza sonrası kapatılan Ata Bacası ve Işık ocağında üretime geçilmesi için işçilere baskı yapıldığını, bakım onarım için günlük 50 kişinin girmesi gereken ocaklara 200 kişinin sokulduğunu iddia etti. Özel, "Dün Ata Bacası 1.ayak 52. bölgede yangın çıktı. Yeni bir faciadan dönüldü. İşçiler kendilerini dışarıya zor attı. Anneler, eşler, çocuklar beni arıyor, 'sizden başka sahip çıkanımız yok, ne olur onları ölüm madenine sokmayın' diyorlar. Devlet ortada yok, sendika yok" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, işverenin işe gelin çağrısı yaptığı işçilere seslenerek, "Yasal olarak güvenlik tedbirleri alınmamış madene girmek zorunda değilsiniz. Size çağrı yapıldıysa hukukçulara hazırlattığımız, ekteki yazıyla birlikte madenin tertip alanına 5'er 10'ar kişilik gruplar halinde giderek, yetkililere teslim edin" dedi.

Ata Bacası'nda dün faciadan dönüldü!

Özel, Soma'daki facianın ardından Soma Holding'e ait diğer ocaklarda da üretimin durduğunu AKP’li yöneticiler ve vekillerin Salih Kapusuz ve Recai Berber'in "Kimse madene inmeye zorlanmayacak, gerekli tedbirler alınmadan kimse inmek zorunda kalmayacak. Şirket sizi işten çıkaramaz, gerekirse maaşlarınızı devlet verecek" güvencesi verdiklerini anımsattı. Oturma eylemi yapan işçilerin Başbakan Erdoğan'la görüşerek aynı sözü ondan da aldıklarını anlatan Özel, "Ancak Soma Holding, Ata Bacası ve Işıklar ocakları için işçilere işbaşı çağrısı yaptı. Dayıbaşları, 'yeraltında başbakan yok, biz varız, gelmiyorsanız yerinize başkalarını bulacağız' tehdidinde bulundular" dedi.

Özel, Ata Bacası'nda bakım ve onarım için vardiyada 50-60 işçinin çalışması gerekirken 150-200 kişiyle bakım onarım yapılarak, denetime hazırlandığını iddia etti. Özel, "Öyle ki üretim müdürüne, bu ocaklarda bakım onarımı bir an önce bitirip, üretime geçirirsen maaşını 5 binden 20 bine çıkaracağız. Seni CEO yapacağız, denilmiş. O da olması gerekenden fazla sayıda işçiyi ocaklara indirip bakım onarım yaptırıyor. Dün Ata Bacası 1.ayak 52.bölgede yangın çıktı, işçiler kendilerini dışarıya zor attılar. Tam bir faciadan dönüldü" dedi.

Analar, babalar, eşler beni telefon yağmuruna tuttu

Özel, gelmezseniz, işten atarız, maaşınızı vermeyiz, tehdidiyle ocaklara çağrılan işçilerin anne ve babalarının, eşlerinin kendisini telefon yağmuruna tuttuğunu anlatan Özel, "Beni arıyorlar. Çünkü ne devlet var ne sendika. Devlet yetkilisi çıkıp da, merak etmeyin madene inmeyin, sizi atamazlar, maaşlarınızı biz veririz, sonra da döner onlardan alırız, diyemiyor. Sendika dersen ortada yok. Onlar da 'bir tek siz varsınız, ne olur söyleyin ölüm madenine inmesinler, bizi dinlemiyorlar' deyip beni arıyorlar. Bu insanlar bu kadar çaresiz bırakılır mı" diye sordu.

İşe başlayın, çağrısı alırsanız bunu yapın:

Özel, şirketin kimi işçiye posta, kimisine noter kanalıyla iş başı çağrısı yaptığını belirterek, bu çağrıyı alan işçinin madenin tertip alanına 5'er 10'ar kişilik gruplar halinde giderek, imzaladıkları şu yazıyı teslim etmeleri çağrısında bulundu:

İlgi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş İşe Davet Yazısı

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş tarafından tarafıma gönderilen "İşe Davet" ihtarnamesini aldım. Söz konusu ihtarnameye uygun olarak bugün iş yerindeki tertip alanına geldim. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemeler sonucunda ocağımızda kapatma uygulandığından madenin güvenli olmadığını biliyorum.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 25.maddesinin 6.fıkrasında "İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür" denilmektedir.

Buna göre; yeniden çalışma şartları oluşana ve güvenlik sağlanana kadar madene inmeyeceğimi, bu süre zarfında maden dışında verilecek bir görevi almaya hazır olduğumu belirtirim.

Yetkili mercilerce madenin güvenli olduğunun ve çalışma şartlarının yeniden oluştuğunun tespit edilmesi durumunda, bunun tarafıma resmi yazıyla tebliğini arz ederim.

TARİH

AD-SOYAD