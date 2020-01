Soma Holding'te Can Gürkan yönetimden çıkarıldı

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciasının meydana geldiği madeni işleten Soma Kömür İşletmeleri’nde Alp Gürkan, şirket operasyonu yaptı.

Soma Kömür İşletmeleri’nde daha önce yönetim kurulu üyesi olan Can Gürkan, Ramazan Doğru ve Mustafa Yiğit yönetim kurulundan çıkarıldı.

Soma’da yaşanan faciadan sonra Ramazan Doğru sahte imzayla Soma Kömür İşletmeleri’ne yönetim kurulu üyesi yapıldığını iddia etmişti. Şirkette Can Gürkan yönetim kurulu başkanıydı. 22 Temmuz 2014’te tescil edilen karara göre yeni yönetim kurulunda Alp Gürkan tek üye olarak yer aldı. Alp Gürkan, Tilaga Madencilik gibi diğer şirketlerde de oğlu Can Gürkan’ı yönetimden çıkardı. Tilaga Madencilik, Gürmin Enerji ile Minsan’da da tek yönetim kurulu üyesi Alp Gürkan oldu.

İstanbul Ticaret Odası’nın sicil kayıtlarında Soma Kömür İşletmeleri şirketinde yönetiminin değiştiği anlaşıldı. Artık şirketin Yönetim Kurulu bölümünde sadece “Alp Gürkan” ismi çıkarken, Can Gürkan, Ramazan Doğru ve Mustafa Yiğit’in isimleri “Eski Yönetim Kurulu” bölümünde gözüküyor. Tescil işleminin 22 Temmuz’da yapıldığı kayıtlarda yer alırken, kararlara ilişkin detaylar henüz Ticaret Sicil Gazetesi’ne yansımadı.

Soma Kömür’de Alp Gürkan’ın hissesi yüzde 17, Can Gürkan’ın hissesi ise yüzde 25’di. Ancak Soma Kömür’ün en büyük hissedarı Tilaga Madencilik. Alp Gürkan’ın da Tilaga Madencilik’te yüzde 53 hissesi var. Alp Gürkan en büyük hissedar. 22 Temmuz değişikliğiyle tek yönetim kurulu üyesi baba Alp Gürkan oldu.