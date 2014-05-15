Soma Holding'in Maslak gökdeleninde en ucuz daire 1 milyon 350 bin dolar

Yüzlerce işçinin öldüğü madeni işleten Soma Holding'in Maslak'ta inşaat halindeki 56 katlı gökdeleninde en ucuz daire 1 milyon 350 bin dolardan satışta.

Radikal gazetesinden Elif İnce’nin haberine göre, Yüzlerce işçinin öldüğü madeni işleten Soma Holding’in Maslak’ta inşaatı devam eden 56 katlı gökdeleninde en ucuz daire 1 milyon 350 bin dolardan satılıyor. Emlak sitelerine göre gökdelendeki daire fiyatları 3 milyon 880 bin dolara kadar çıkıyor.



Soma Grubu'nun gayrimenkul şirketi Tilaga AŞ tarafından geliştirilen ve ana yükleniciliğini Soma İnşaat’ın yaptığı “Spine Tower” (Omurga Kule) adlı gökdelende hem rezidans hem de ofisler bulunuyor.



İnternet sitesinde, gökdelenin “uçsuz bucaksız” bir manzaraya sahip olduğu ve “Boğaz'ın tüm kıvrımlarını, Belgrad Ormanı'nın koyu yeşilini ve Levent'ten Pera'ya yenilenen şehri 360 derece gördüğü” belirtiliyor.

En sağlam betonu kullanmışlar!

12 asansör bulunan binanın reklamlarında, Bahreyn'deki Burj Al Arab gibi dünyanın en yüksek yapılarında kullanılan 'Yüksek Dayanımlı C80 Beton'un Türkiye 'de ilk kez bu binada kullanıldığı bilgisi de yer alıyor.