Soma Holding'in CEO'su Can Gürkan gözaltına alındı

Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın oğlu Can Gürkan gözaltına alındı. Gürkan Jandarma karakoluna götürüldü.

Soma’da meydana gelen maden faciasıyla ilgili yapılan gözaltılar kapsamında Alp Gürkan’ın oğlu Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Grup CEO'su Can Gürkan gözaltına alınarak jandarma karakoluna getirildi. Can Gürkan buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Avukatı karakola geldi

Can Gürkan gözaltına alındıktan sonra avukatı da karakola geldi. İsmini söylemeyen avukat, “Savcı ya da emniyet ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyordur. Hastane raporu alması gerekiyorsa alıyordur” dedi.

5 kişiye tutuklama talebi

Bu arada Soma'daki maden faciasıyla ilgili Akın Çelik, Yalçın Erdoğan, Ali Ulu, Ertan Ersoy, Selçuk Demirci'nin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.