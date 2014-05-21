'Soma gibi 450 maden daha facianın eşiğinde'

Soma maden faciasının 301 madenciye mezar olmasının ardından maden güvenliği ülke çapında tartışılan bir konu haline geldi. Maden Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Mehmet Torun, "Türkiye genelinde 450 maden ocağının daha patlamaya hazır" diyerek, "Devletin maden ocaklarına para kazanma odaklı baktığını, denetimlerin göstermelik yapıldığını" savundu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'a konuşan Torun, maden ihalelerinin AKP'ye yakın işadamlarına verildiğini öne sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin acil bir eylem planı hazırlaması gerektiğini vurguladı.

2010 yılında hazırladıkları raporda da bu duruma dikkat çekerek önlem alınması için uyardıklarını ifade eden Eski MMO Başkanı Torun, “Bu ocaklar devletin malı. Devlet özel sektöre de işlettirebiliyor ancak siz kendi evinizi kiraya verdiğiniz zaman ne yaparsan yap diyebiliyor musunuz? Sözleşme yapıyorsunuz. Sorun olduğunda dava açıyorsunuz. Devlet kendi malı olan madenlerle ilgili böyle bir şey yapmıyor. Benim gördüğüm özellikle kendi yandaşlarına veriyor. Madenler üzerinden para kazanma amacı olarak görülüyor” dedi.

“Kömür ocaklarının yüzde 70’i Soma’dan daha kötüdür”

Torun, “Tutanağı okuyunca tüyleriniz diken diken oluyor. Tutanaktan 2 ay sonra o ocakta 301 kişi hayatını kaybediyor. Kâğıt üzerinde denetim yapılıyor. Ordan daha kötü ocaklar var. Yeraltı ocaklarının, özellikle kömür ocaklarının yüzde 70’i kaza olan Soma’daki ocaktan daha kötüdür. Patlama, ölüm riski devam ediyor. Biz tekrar uyarıyoruz. İlla da 301 kişinin ölmesi gerekmiyor. Ölüm sayısına bakarak takip etmemeliyiz” diye konuştu.