Soma faciasında sendikaya ilk dava

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında ölen işçilerden Sezai Kilinç'in avukatı, Maden-İş Sendikası'na yönelik ilk tazminat davasını açtı. Sendikanın hesaplarına el konulması talep edildi.
Soma'daki faciada yaşamını yitiren Sezai Kilinç ve ailesinin avukatı Hamdi Özşarlak, dava dilekçesinde sendikanın görevlerini yerine getirmediğini belirtti.
Sendikaların madende işçi güvenliğini artıracak asıl güç olması gerektiğini ifade eden avukat, ''Sendika katliama ortak olmuştur" dedi.
Aile, kusurlu kurumlarla birlikte sendikadan 50 bin liralık tazminat talep ediyor.